D2D 위성통신 시장 공략

아마존이 위성통신업체 글로벌스타를 116억달러(약 17조694억원)에 인수했다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 스페이스X와 정면 대결에 나서면서 위성통신 시장에서 주도권 다툼이 한층 치열해질 전망이다. 아마존의 창업자 제프 베이조스는 우주 기업 블루오리진도 보유하고 있다.

아마존은 저궤도 위성망 '아마존 레오' 확장을 위해 글로벌스타를 인수한다고 14일(현지시간) 밝혔다. 아마존은 이번 인수를 통해 기존에 200여기였던 위성망에 글로벌스타의 위성 24기를 추가하게 된다. 또 2028년부터 지상 기지국을 거치지 않고 위성을 스마트폰 등 모바일 기기와 직접 연결하는 차세대 D2D(위성 직접 연결) 서비스를 선보일 수 있게 된다.

아마존의 위성을 실은 로켓. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이번 인수는 글로벌스타 주주 58%의 서면 동의를 받아 진행됐다. 이번 인수로 글로벌스타 주주들은 보유한 주식 1주당 90달러의 현금 또는 해당 가치의 아마존 주식을 받게 된다. 인수 작업은 규제 당국의 승인 이후 내년 마무리된다.

글로벌스타의 발행 주식 총수는 1억2859만주로, 전체 인수 금액은 115억7000만달러에 달한다. 아마존의 인수설이 돌기 전인 지난해 10월 말 시가총액과 비교하면 117%의 프리미엄이 붙었다.

아마존이 글로벌스타를 인수하면서 업계 선두 주자인 머스크 CEO의 스페이스X와의 경쟁에도 박차를 가할 전망이다. 스페이스X는 현재 1만기 규모 위성망을 보유하고 약 1000만명에게 서비스를 제공하고 있다. 아마존의 위성은 200여기에 불과하다. 이번 글로벌스타 인수로 이 격차가 일부 완화될 전망이다. 그간 글로벌스타가 제공해왔던 애플의 위성 기반 응급 메시지 서비스를 아마존 레오를 통해 계속 지원하기로 하며 애플을 파트너사로 확보했다.

AD

파노스 파나이 아마존 기기·서비스 부문 수석부사장(SVP)은 "수십억 명의 인구가 기존 통신망이 닿지 않는 곳에서 거주하고 여행하며 업무를 보고 있다. 아마존은 이런 격차를 해소하기 위해 아마존 레오를 시작했다"며 "글로벌스타의 검증된 전문성과 탄탄한 기반을 통해 고객은 더 많은 지역에서 더 빠르고 안정적인 서비스를 경험할 수 있게 될 것"이라고 말했다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>