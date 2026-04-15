앨범 차트 3주 연속 1위

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)으로 미국 빌보드 메인 앨범과 싱글 차트에서 3주 연속 흥행을 이어갔다.

14일(현지시간) 미국 음악 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(4월18일자)를 보면 '아리랑'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 3주 연속 1위를 기록했다. K팝 가수가 이 차트에서 3주 연속 정상에 오른 것은 방탄소년단이 처음이다. 2012년 이후 그룹으로서도 최초 기록이다.

메인 싱글 차트 '핫 100'에서는 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 5위에 올랐다. '스윔'은 3주 연속 '톱 5'를 지켰다. 수록곡인 '보디 투 보디(Body to Body)'(52위) '2.0'(67위) '훌리건(Hooligan)'(72위) '노멀(NORMAL)'(82위) 'FYA'(90위)도 차트에 진입했다. 신보에 담긴 14곡 중 6곡이 3주째 순위권을 유지했다.

'스윔'은 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)' 차트에서도 3주 연속 정상을 수성했다. 가창곡 13곡은 '글로벌 200' 50위권, '글로벌(미국 제외)' 40위권에 각각 안착했다.

방탄소년단은 '아티스트 100' '디지털 송 세일즈' '톱 앨범 세일즈' 차트에서도 1위를 차지했다. '바이닐 앨범' 차트에서는 전주보다 2계단 상승해 1위를 탈환했다. '톱 스트리밍 앨범'은 4위, '스트리밍 송'은 9위를 나타냈다.

이번 신보는 방탄소년단이 3년 9개월 만에 발매한 앨범이다. RM이 작사 전반에 참여했다. '스윔'은 역경 속에서도 전진하겠다는 의지를 담았다.

또한 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST)인 '골든'은 '핫 100' 7위에 오르며 42주 연속 진입했다. OST 앨범은 '빌보드 200' 13위를 기록했다.

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블랙핑크 제니가 참여한 테임 임팔라의 '드라큘라' 리믹스 버전은 '핫 100' 17위에 올랐다. 이 밖에 몬스타엑스의 '언폴드'는 '빌보드 200' 41위, 캣츠아이의 '뷰티풀 카오스'와 'SIS'는 각각 108위와 168위를 나타냈다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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