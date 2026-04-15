"상선 6척 이란 항구로 회항"

"사우디, 홍해 항로 봉쇄 우려"

미군이 이란에 대한 해상봉쇄 조치 이후 24시간 동안 이란 항구를 드나든 선박이 한 척도 없었다고 밝혔다. 이번 조치로 이란산 원유를 받지 못하게 된 중국은 미국을 강도 높게 비판했으며, 미국의 핵심 중동 동맹국인 사우디아라비아는 갈등 격화에 따른 이란의 추가 해협 봉쇄를 우려했다.

미 중부사령부는 14일(현지시간) 이란에 대한 해상봉쇄가 시작된 이후 24시간 동안 미군의 봉쇄선을 뚫고 이란의 항구를 출입한 선박이 한 척도 없었다고 밝혔다. 중동지역 미군을 총괄하는 중부사령부는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X) 공식계정에 올린 작전 브리핑을 통해 "1만명 이상의미 해군과 해병대, 공군병력, 12척이상의 군함과 수십대의 항공기가 이란 측 항구를 드나드는 선박을 봉쇄하는 임무를 수행 중"이라며 "6척의 상선이 미군의 지시에 따라 오만만의 이란 항구로 돌아갔다"고 밝혔다.

이란 내 항구를 목적지로 하지 않는 선박들은 호르무즈 해협을 통과한 것으로 추정된다. 월스트리트저널(WSJ)은 미 정부 관계자들의 말을 인용해 "지난 24시간 동안 20척 이상의 상선이 호르무즈 해협을 통과했다"며 "상선 통행량은 전쟁 이전 수준에는 못미친다고 해도 흐름이 개선되고 있는 것은 분명해 보인다"고 전했다. 미군도 이란 항구를 방문하지 않은 선박을 봉쇄 대상에서 제외하고 자유로운 통행을 허가한다고 밝힌 바 있다.

다만 이란과 직접 협상을 통해 이란과 석유거래를 지속해오고 있던 중국은 수급 타격을 우려했다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 미국의 이란 해상봉쇄 관련 질문에 "위험하고 무책임한 행동"이라 비난하면서 "당사국들이 이미 임시 휴전에 합의한 상황에서 미국이 군사 배치를 확대하고 봉쇄 조치를 취하는 것은 갈등을 격화시키고 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다.

중동 산유국들도 미국의 이중봉쇄 실시로 중동 해역 전체 경색을 우려하고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 아랍국가 당국자들의 말을 인용해 "사우디아라비아가 미국 측에 이란에 대한 역봉쇄를 해제하고 협상장으로 복귀할 것을 촉구하고 있다"며 "미국의 해상봉쇄 조치가 이란의 도발을 부추기고 홍해의 바브엘만데브 해협까지 폐쇄할 수 있다고 우려하고 있다"고 전했다.

AD

이란은 친이란 무장정파인 예멘 후티반군을 통해 바브엘만데브 해협 봉쇄 가능성을 시사한 바 있다. 바브엘만데브 해협은 아라비아반도 남부 예멘과 아프리카 동부 지역 사이에 위치한 곳이다. 홍해에서 인도양으로 나갈 수 있는 유일한 통로다. 사우디는 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄한 이후 홍해 연안에 위치한 얀부항구를 통해 자국 원유를 홍해의 우회항로를 통해 해외로 수출하고 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>