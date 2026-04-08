무신사 팝업서 온·오프라인 연계 프로모션 전개

누적 판매 90만 돌파…현지 유통망 확대 가속

애경산업 애경산업 close 증권정보 018250 KOSPI 현재가 14,020 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,240 2026.04.08 개장전(20분지연) 관련기사 [오늘의신상]오일과 폼세안 '한 번에' …에이지투웨니스 ‘올인원 클렌저’ [Why&Next]애경산업 품은 태광…'사돈' 롯데와 홈쇼핑 전쟁 애경산업, 태광 품으로…화장품 비중 50% 확대 '체질 전환' 전 종목 시세 보기 의 핵심 성분 중심 스킨케어 브랜드 '원씽(ONE THING)'이 오는 10일부터 26일까지 일본 도쿄 시부야 '미디어 디파트먼트 도쿄(Media Department Tokyo)'에서 진행되는 '2026 무신사 도쿄 팝업 스토어'에 참여하며 현지 고객 접점 확대에 나선다.

이번 팝업은 무신사가 일본 소비자 트렌드를 반영해 약 80여개 브랜드를 선별한 패션·뷰티 행사다. 원씽은 행사 기간 온·오프라인을 연계한 다양한 프로모션과 현장 이벤트를 통해 브랜드 경험을 적극적으로 전달할 계획이다.

무신사 글로벌 도쿄 팝업. 원씽 제공 AD 원본보기 아이콘

현장 방문객에게는 전원 무료배송 혜택이 제공되며, 전 제품 20% 추가 할인과 함께 20% 포인트 적립 혜택도 마련된다. 또 무신사 애플리케이션(앱) 신규 가입 후 마케팅 수신에 동의한 고객에게는 토트백과 스티커를 선착순으로 증정한다. 구매 고객에게는 참여 브랜드 랜덤 기프트 제공 및 '무신사 뷰티 스쿱 이벤트' 참여 기회도 주어진다.

이번 팝업에서 원씽은 ▲나이아신아마이드 글루타치온 세럼 ▲나이아신아마이드 글루타치온 토너 ▲병풀추출물 토너 ▲어성초추출물 토너 등 주요 제품을 선보이며, 일부 품목은 최대 20% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

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원씽 브랜드 관계자는 "4월 병풀추출물 미스트 신제품 출시와 함께 일본 오프라인 유통 채널을 더욱 넓혀갈 계획"이라며 "지속적인 글로벌 마케팅을 통해 K뷰티 브랜드로서의 입지를 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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