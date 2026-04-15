70개 공약사업 추진…소통·정보공개도 우수 평가

서울 은평구가 한국매니페스토실천본부의 '2026년 민선 8기 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 최고등급(SA)을 받았다.

은평구청 청사 전경. 은평구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 평가는 전국 226개 기초자치단체를 대상으로 올해 1월부터 3월까지 진행됐다. 공약 이행 완료도·목표 달성도·주민 소통·웹 소통·공약 일치도 등 5개 항목을 종합 평가해 등급을 매긴다.

은평구는 경제·교통·기후·환경·안전·교육·복지·문화체육 분야에서 70개 공약사업을 추진 중으로, 공약 이행률과 추진 성과 전반에서 높은 점수를 받았다. 주민배심원단 운영을 통해 공약 이행 과정에 주민 의견을 적극 반영하고, 구청 누리집에 공약 추진 현황과 재정 집행 내역·외부 평가 결과 등을 공개한 점도 좋은 평가를 받았다.

구는 신경제·교통 중심지, 누구나 살고 싶은 은평, 아이 키우기 좋은 은평, 모두를 포용하는 은평, 문화예술 대표 도시 등 5대 분야 70개 공약사업을 민선 8기 구정 비전으로 추진하고 있다.

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은평구 관계자는 "이번 성과는 어려운 여건 속에서도 소임에 최선을 다한 직원들과 구민의 관심이 함께 만든 결과"라며 "주민 신뢰를 바탕으로 한 책임 행정 구현에 역량을 집중해 나가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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