日 취업정보사이트 조사 결과

직장인 10명 중 4명은 '조용한 퇴사' 상태

일·조직 관심 낮은 '무관심형' 20.6%

일본 직장인 10명 중 4명이 '조용한 퇴사' 상태에 있는 것으로 나타났다.

13일 일본 취업 정보 사이트 마이나비가 20~59세 정규직 직장인 3000명을 온라인으로 조사한 결과 응답자의 46.7%가 '조용한 퇴사'를 하고 있다고 답했다. 이는 전년 대비 2.2%포인트 증가한 수치다.

사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

'조용한 퇴사'는 승진이나 업무적 성과를 적극적으로 추구하기보다는 주어진 업무를 소극적으로 수행하는 근무 형태를 의미한다. 최근 일과 삶의 균형을 중시하는 젊은 직장인이 늘면서 이 같은 분위기가 확산한 바 있다.

연령대별로 보면 20대가 50.5%로 가장 높았고, 30대 49.1%, 50대 46.7%, 40대 42.3% 순이었다.

조용한 퇴사를 선택한 배경으로는 '무관심형(20.6%)'이 가장 많았다. '손익중시형(18.8%)', '평가불만형(17.0%)', '불일치형(16.0%)'이 뒤를 이었다.

향후에도 이를 지속하겠다는 응답은 73.7%로 나타났다. '일하는 동안 계속 유지하겠다'는 응답이 28.8%로 가장 많았고, '가능한 한 지속' 23.9%, '어느 정도 지속' 21.1% 순이었다. 전년(70.4%)보다 소폭 증가했다.

연령별로는 50대의 지속 의향이 76.7%로 가장 높았고, 20대는 '지속하지 않겠다'는 응답 비율이 29.4%로 상대적으로 높았다. 다만 모든 연령대에서 70% 이상이 지속 의향을 보였다.

기업 환경 역시 영향을 미치는 것으로 나타났다. 중도 채용 담당자를 대상으로 한 조사에서 인사이동이나 전근, 경력 선택 등은 개인 의사(12.4%)보다 회사 지시(41.9%)가 더 강한 경향을 보였다.

기업 측에서도 일정 부분 이를 수용하는 분위기가 확인됐다. 중도 채용 담당자의 42.2%가 '조용한 퇴사'에 찬성한다고 답해 반대(30.1%)보다 많았다. 찬성 비율은 전년보다 3.3%포인트 늘었다.

업종별로는 유통·소매(56.5%), 운수·물류(47.4%) 등에서 찬성 비율이 높았고, 상사(44.7%)와 부동산·건설(33.8%)은 반대 비율이 상대적으로 높았다.

찬성 이유로는 "사람마다 맞는 방식이 있다", "정해진 업무를 성실히 수행하는 인력도 필요하다"는 의견이 나왔다. 반면 반대 측에서는 "기업 성장 저해", "생산성과 조직 분위기에 부정적 영향" 등을 우려했다.

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마이나비는 "'조용한 퇴사'는 반드시 커리어의 폭을 제한하는 것은 아니다"며 "부업 확산 등으로 조직 중심의 근로 인식이 약화되는 가운데 다양한 일의 방식이 확산하고 있다"고 분석했다. 다만 "일부는 인사이동이나 평가 제도 등 외부 요인에 의해 비자발적으로 선택된 경우도 있는 것으로 나타났다"고 지적했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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