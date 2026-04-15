강원도 원주시는 문화체육관광부와 (재)예술경영지원센터가 지원하는 '2026년 대표공연 콘텐츠 지역유통 지원사업' 공모에 최종 선정됐다.

원주시는 문화체육관광부와 (재)예술경영지원센터가 지원하는 '2026년 대표공연 콘텐츠 지역유통 지원사업' 공모에 최종 선정됐다. 우 ㅓㄴ주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 사업은 시장성과 대중성, 경쟁력을 갖춘 대표공연을 지역 공공 공연시설에 유통해, 지역 주민들에게 기초 공연예술 향유 기회를 제공하고자 추진된다.

원주시는 이번 사업을 통해 2027년 1월부터 3월까지 백운아트홀에서 음악, 무용, 연극 등 다양한 분야의 공연을 선보일 계획이다.

2027년 1월에는 서울페스타 필하모닉 오케스트라의 '신카이마코토 필름콘서트', 2월에는 (재)유니버셜발레단의 '지젤', 3월에는 피에이치이엔엠의 '슈만'이 무대에 오른다.

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원주시 관계자는 "시민들이 우수한 공연 콘텐츠를 가까이에서 접할 수 있도록 기회를 확대해 공연예술에 대한 접근성을 높이겠다"라고 말했다.

원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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