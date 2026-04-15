'문화도시 고흥' 실현 컨트롤타워 역할

재단사무실 하반기부터 본격 운영

전남 고흥군(군수 공영민)이 지역 문화예술 전문성 강화와 '문화도시 고흥' 실현을 위한 컨트롤타워 역할을 할 '재단법인 고흥문화재단' 설립에 박차를 가하고 있다.

군은 지난 14일 군청 팔영산홀에서 공영민 군수를 비롯한 발기인 및 임원 16명이 참석한 가운데 고흥문화재단 창립총회를 개최했다고 밝혔다.

고흥군은 지난 14일 공영민 군수를 비롯한 발기인과 임원 16명이 참석한 가운데 고흥문화재단 창립총회를 개최했다. 고흥군 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 총회에서는 재단 설립을 위한 그간의 경과보고와 함께 설립취지문 채택, 조직 및 임직원 정수 책정, 정관(안), 2026 사업계획 및 예산심의안 등 재단 운영의 기틀이 될 9개 안건을 심의·의결했다.

그동안 고흥군은 재단 설립을 위해 속도감 있는 행정절차를 밟아왔다. 지난해 5월 전남연구원의 타당성 검토 용역을 마친 데 이어, 9월과 10월에는 고흥군 및 전라남도 출자·출연기관 운영심의위원회 심의를 각각 통과했다. 이후 10월 30일 관련 조례를 제정하며 제도적 기반을 마련했다.

향후 군은 전라남도에 비영리법인 설립 허가를 신청하고 법인 설립 등기를 마치는 등 남은 절차를 신속히 이행할 계획이다. 재단 사무실은 '고흥꿈꾸는예술터' 2층에 마련되며, 올해 하반기부터 본격적인 운영에 들어간다.

AD

공영민 군수는 "고흥문화재단 설립은 고흥이 문화도시로 도약하는 전환점이 될 것"이라며 "군민들의 기대가 큰 만큼 남은 절차를 차질 없이 준비해 재단이 안정적으로 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>