낡은 청사가 체육 랜드마크로

옛 철산동 노둣돌 청사 부지 활용

지상 4층에 ‘채광 좋은’ 수영장 배치

다목적체육관 등 체육·소통 복합 공간

경기 광명시 철산동에 시민들의 건강 증진과 소통을 위한 복합 생활체육 공간이 들어선다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)이 14일 옛 철산동 노둣돌 청사(철산동 379) 부지에서 '광명시민건강체육센터' 기공식에 참석해 축사를 하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

광명시는 14일 옛 철산동 노둣돌 청사(철산동 379) 부지에서 '광명시민건강체육센터' 기공식을 개최하고 본격적인 공사에 착수했다고 밝혔다.

광명시민건강체육센터는 수영장과 다목적체육관, 다목적실 등을 갖춘 복합 생활체육시설로, 전 세대를 아우르는 체육 복지 공간이다.

사업비 407억원을 투입해 연면적 약 7600㎡, 지하 2층~지상 7층 규모로 건립한다. 오는 2028년 9월 준공을 목표로 하고 있다.

이번 사업은 노후 공공청사를 시민 건강과 여가를 위한 생활체육 공간으로 재구성해 공공시설 활용 가치를 높였다는 데 의미가 있다.

특히 시민 수요가 높았던 수영장을 지하가 아닌 지상 4층(25m, 5레인)에 배치해 채광과 개방감을 확보한 쾌적한 운동 환경을 제공한다.

이 밖에도 지상 5층에 다목적실 4개, 지상 6층에 다목적체육관(농구, 배드민턴 등) 등이 들어선다.

또한 지상 2층은 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 개방형 커뮤니티 공간으로 조성한다. 쉼터와 휴게공간, 편의시설 등을 배치해 운동 전후뿐 아니라 일상에서도 편하게 머물 수 있는 생활 밀착형 공간으로 활용할 예정이다.

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최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "시민들이 소통하고 삶의 활력을 얻는 도심 속 체육 거점이 되도록 안전하고 내실 있게 건립하겠다"며 "누구나 일상 가까이에서 체육활동을 누릴 수 있는 생활체육 기반을 지속적으로 확충하겠다"고 밝혔다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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