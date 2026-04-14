외국인 지역 체류일수 36.2%·지출액 17.2% 늘어

내국인 지역여행은 1~2월 기준 3931만 회로 6.9% 증가

문화체육관광부가 14일 발표한 2026년 1분기 지역관광 자료에 따르면 지방공항을 통해 입국한 외래관광객은 85만3905명으로 지난해 같은 기간보다 49.7% 늘었다. 같은 기간 철도를 이용한 외국인 여행객은 169만2988명으로 46.4% 증가했고, 지방항만 입항 외국인도 33만5161명으로 6.1% 늘었다. 외래관광객의 지역 방문율은 34.5%로 전년 동기보다 3.2%포인트 상승했다.

외국인 관광객, 서울 넘어 지방으로…체류·소비 동반 증가. 문화체육관광부 AD 원본보기 아이콘

외국인의 지역 체류와 소비도 함께 늘었다. 외래관광객의 지역 체류일수는 지난해 1분기 388만 일에서 올해 1분기 528만 일로 36.2% 증가했다. 지역 지출액은 7억5000만 달러에서 8억8000만 달러로 17.2% 늘었다. 한국관광 데이터랩 카드 빅데이터 기준 외국인의 지역 내 카드소비액도 3681억 원에서 4667억 원으로 26.8% 증가했다.

내국인 지역여행도 증가세를 보였다. 국민여행조사 잠정치에 따르면 올해 1~2월 내국인의 지역여행 횟수는 3931만 회로 전년 동기보다 6.9% 증가했다. 같은 기간 지역여행 지출액은 5조4010억 원으로 3.0% 늘었다. 내국인의 지역 내 카드소비액은 16조5249억 원으로 6.0% 증가했다.

수도권 거주자의 지역 방문도 늘었다. 한국관광 데이터랩 통신 빅데이터 기준 올해 1분기 수도권 국민의 지역 방문객 수는 1억7690만 명으로 지난해 같은 기간보다 6.81% 증가했다.

문체부는 반값 여행, 반값 휴가, 대국민여행캠페인과 지역 관광 마케팅 확대 등을 배경으로 제시했다. 또 지난 3월 31일 '국가관광전략회의'를 대통령 소속으로 격상하는 내용의 관광기본법 개정안이 국회 본회의를 통과한 점도 지역관광 정책 추진의 제도적 기반으로 언급했다.

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강정원 문체부 관광정책실장은 "수도권에 집중됐던 관광 흐름이 전국으로 확산하는 변화가 지표로 확인되고 있다"며 "초광역 관광권 조성과 지역 고유 콘텐츠 확충에 속도를 내겠다"고 밝혔다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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