외국인 지방공항 입국 49.7% 늘어…지역 체류·소비도 증가
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외국인 지역 체류일수 36.2%·지출액 17.2% 늘어
내국인 지역여행은 1~2월 기준 3931만 회로 6.9% 증가
문화체육관광부가 14일 발표한 2026년 1분기 지역관광 자료에 따르면 지방공항을 통해 입국한 외래관광객은 85만3905명으로 지난해 같은 기간보다 49.7% 늘었다. 같은 기간 철도를 이용한 외국인 여행객은 169만2988명으로 46.4% 증가했고, 지방항만 입항 외국인도 33만5161명으로 6.1% 늘었다. 외래관광객의 지역 방문율은 34.5%로 전년 동기보다 3.2%포인트 상승했다.
외국인 관광객, 서울 넘어 지방으로…체류·소비 동반 증가. 문화체육관광부
외국인의 지역 체류와 소비도 함께 늘었다. 외래관광객의 지역 체류일수는 지난해 1분기 388만 일에서 올해 1분기 528만 일로 36.2% 증가했다. 지역 지출액은 7억5000만 달러에서 8억8000만 달러로 17.2% 늘었다. 한국관광 데이터랩 카드 빅데이터 기준 외국인의 지역 내 카드소비액도 3681억 원에서 4667억 원으로 26.8% 증가했다.
내국인 지역여행도 증가세를 보였다. 국민여행조사 잠정치에 따르면 올해 1~2월 내국인의 지역여행 횟수는 3931만 회로 전년 동기보다 6.9% 증가했다. 같은 기간 지역여행 지출액은 5조4010억 원으로 3.0% 늘었다. 내국인의 지역 내 카드소비액은 16조5249억 원으로 6.0% 증가했다.
수도권 거주자의 지역 방문도 늘었다. 한국관광 데이터랩 통신 빅데이터 기준 올해 1분기 수도권 국민의 지역 방문객 수는 1억7690만 명으로 지난해 같은 기간보다 6.81% 증가했다.
문체부는 반값 여행, 반값 휴가, 대국민여행캠페인과 지역 관광 마케팅 확대 등을 배경으로 제시했다. 또 지난 3월 31일 '국가관광전략회의'를 대통령 소속으로 격상하는 내용의 관광기본법 개정안이 국회 본회의를 통과한 점도 지역관광 정책 추진의 제도적 기반으로 언급했다.
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강정원 문체부 관광정책실장은 "수도권에 집중됐던 관광 흐름이 전국으로 확산하는 변화가 지표로 확인되고 있다"며 "초광역 관광권 조성과 지역 고유 콘텐츠 확충에 속도를 내겠다"고 밝혔다.
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