질병청, '2025 지역사회건강조사' 우울 지표 심층분석

친구 교류 월 1회 미만 2.0배·흡연 1.7배↑

수면 시간이 부족하거나 지나치게 길면 우울 증상이 나타날 위험이 적정 수면자보다 2.1배 높은 것으로 나타났다. 사회적 관계 부족과 흡연도 주요 관련 요인으로 꼽혔다.

질병관리청은 전국 19세 이상 성인 약 23만명을 대상으로 수행한 '2025 지역사회건강조사'를 바탕으로 성인 우울 관련 지표를 심층 분석한 결과를 14일 발표했다.

이번 분석에 따르면 우울 증상과 가장 밀접한 관련 요인은 수면이었다. 6시간 이하 또는 9시간 이상 수면하는 경우의 우울 증상 발생 위험은 적정 수면군(7~8시간) 대비 2.1배 높았다. 사회적 관계 측면에서는 친구 교류 횟수가 월 1회 미만인 경우 2.0배, 이웃 간 신뢰가 낮은 경우 1.8배로 나타났다. 건강행태 요인에서는 흡연 1.7배, 걷기·근력운동 등 신체활동 부족 1.2~1.4배, 고위험음주 1.3배 순이었다.

우울 증상 유병률은 우울증 선별도구(PHQ-9) 검사에서 10점 이상인 사람의 비율로, 임상적으로 우울증이 있을 가능성이 있어 의료기관 방문과 전문가 상담이 권고되는 위험군이다. 이 지표는 2017년 2.7%에서 지난해 3.4%로 25.9% 증가했다. 연간 우울감 경험률은 2023년 7.3%를 정점으로 지난해 5.9%로 소폭 낮아졌다. 연간 우울감 경험률은 최근 1년 동안 2주 이상 연속으로 일상에 지장을 줄 정도의 슬픔·절망·우울을 겪은 경우를 뜻한다.

우울감을 느낀 성인 중 전문가 상담을 받은 비율은 2016년 16.5%에서 지난해 27.3%로 높아졌다. 질병청은 최근 10년간 정신건강 상담에 대한 부정적 인식이 해소된 영향으로 해석했다. 다만 상담률이 여전히 낮은 수준인 만큼 접근성 및 연계 강화가 필요하다고 덧붙였다.

취약 계층의 우울 위험은 전체 평균을 크게 웃돌았다. 기초생활수급가구의 유병률은 미수급가구의 4.6배, 월 소득 200만 원 이하는 전체 대비 2.6배, 1인 가구는 2인 이상 가구의 2.3배였다. 여성은 남성보다 1.7배 높았으며, 특히 20~30대와 70세 이상 여성에서 유병률이 두드러졌다. 70대 이상 1인 가구의 우울 증상 유병률은 8.9%로 전체(3.4%)의 2.6배에 달했다.

지역별로는 울산(4.9%), 충남(4.4%), 대전·인천(4.2%) 순으로 유병률이 높았고, 광주·전북(2.3%)이 가장 낮았다. 2017년부터 최근 9년간 14개 시·도에서 유병률이 늘었으며, 증가율은 울산이 가장 높았다. 광주·충남·전북 등 3개 시·도에서만 유병률이 감소했다.

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임승관 질병관리청장은 "우울증 위험군은 20~30대 여성, 70세 이상 고령층, 1인 가구, 무직, 저소득층으로 확인됐으며 주요 요인은 과다·과소 수면"이라며 "우울증 예방을 위해서는 적정 수면과 사회적 관계 유지 및 건강한 생활 습관이 중요하다"고 말했다. 질병청은 이번 분석 결과를 바탕으로 위험 집단과 주요 관련 요인을 종합적으로 고려한 지역보건정책을 수립·추진할 방침이다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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