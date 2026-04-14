문체부 장관, 영화계와 홀드백 법제화·스크린 집중 등 논의

추경 영화 분야 656억원 지원 내용도 공유

중예산영화·독립영화·관람 활성화 포함

최휘영 문화체육관광부 장관은 14일 오후 2시 서울 중구 인디그라운드에서 영화계 인사들을 만나 한국 영화산업 회복을 위한 의견을 교류한다.

이달 초 영화계 기자회견과 배급사연대 성명이 이어진 데 따른 조치다. 간담회에는 김병인 한국시나리오작가협회 이사장, 양우석 감독, 이은 한국영화제작가협회 회장, 이화배 배급사연대 대표, 최낙용 한국예술영화관협회 회장 등이 참석한다.

문체부는 홀드백(극장 개봉 뒤 OTT 등 다른 유통 채널로 넘어가기까지의 유예기간) 법제화 폐지, 스크린 집중 제한 제도 도입, 최소 상영 일수 확대, 정책 펀드 확대 등에 대한 영화계 의견을 청취한다.

1차 추가경정예산을 통해 확대·편성된 영화 분야 지원 내용도 공유한다. 추경 규모는 중예산영화 제작 지원 증액(260억원), 독립예술영화 제작 지원 증액(45억원), 한국영화 첨단제작 집중 지원 편성(80억원), 국민 영화관람 활성화 지원 편성(271억원) 등 총 656억원이다.

AD

최 장관은 "많은 영화가 제작되고 국민에게 관람 기회가 확대되는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>