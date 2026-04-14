LS증권은 전사적 차원에서 엄격한 내부통제 및 준법경영 실천을 위한 '준법서약서 서명식'을 진행했다고 14일 밝혔다.

13일 서울 여의도 LS증권 본사에서 열린 '준법서약서 서명식'에서 홍원식 LS증권 대표이사(앞줄 왼쪽에서 다섯 번째)를 비롯한 임직원들이 기념촬영을 하고 있다. LS증권 AD 원본보기 아이콘

이번 행사에서는 홍원식 LS증권 대표이사 등 주요 임원진이 직접 서약서에 서명하며 윤리경영 실천에 대한 솔선수범 의지를 다졌다. 홍 대표는 "내부통제와 리스크 관리는 모든 임직원이 항상 유념해야 할 핵심 가치"라며 "이번 서약식을 통해 임직원 모두가 준법 책임과 의지를 다시 한 번 되새기고 최고의 윤리경영 증권사로 인정받을 수 있도록 각자의 역할에 최선을 다하여 주시기 바란다"고 말했다.

서약서에는 ▲내부통제기준 및 관련 규정 준수 ▲선량한 관리자의 주의의무 수행 ▲위법 및 위규 행위 금지 ▲권한 목적범위 외 정보이용 및 제공 금지 등 윤리의식 강화를 다짐하는 내용들이 담겼다.

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LS증권은 이번 행사를 계기로 내부통제 역량을 한층 강화하고 관련 시스템을 정비하여 통제 사각지대가 없도록 철저히 대비한다는 계획이다. 또한 위규 행위의 사전 차단, 임직원 윤리의식 제고 등을 위한 점검 및 교육 활동도 지속적으로 추진할 예정이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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