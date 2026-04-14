콜마·무신사 참여로 1.7조 조성

추경·우대금융 포함 최대 16조 유동성 공급



김정관 산업통상부 장관이 14일 서울 종로구 한국무역보험공사 대회의실에서 열린 상생 무역금융 확산 간담회에서 모두발언을 하고 있다.산업통상부. AD 원본보기 아이콘

정부가 중동 전쟁 장기화에 따른 대외경제 불확실성에 대응하기 위해 연내 10조원 규모의 상생 무역금융을 조성하기로 했다.

산업통상부는 14일 서울 종로구 무역보험공사에서 열린 '상생 무역금융 확산 간담회'에서 이같은 계획을 밝혔다.

상생 무역금융은 수출기업과 민간은행, 정책금융기관이 공동으로 재원을 출연하고 무보 보증을 결합해 협력사에 저금리·고한도 금융을 지원하는 민관 협력 모델이다. 기업 출연금 대비 최대 60~80배 규모의 금융 공급이 가능해 공급망 안정의 핵심 수단으로 평가된다.

지난해 8월 현대차·기아를 시작으로 철강, 조선 등 중공업 중심으로 확산된 상생 무역금융은 이날 소비재 기업까지 참여 범위를 넓히며 현재까지 총 1조7000억원 규모가 조성됐다. 정부는 이를 연내 10조원까지 확대한다는 계획이다.

이에 따라 한국콜마와 우리은행은 총 100억원을 출연해 160여개 협력사에 1740억원을, 무신사와 우리은행은 57억5000만원을 출연해 200여개 협력사에 1000억원을 각각 지원한다. 특히 영세 협력사가 많은 소비재 산업 특성을 반영해 비대면 보증 등 신속 지원 체계도 도입된다.

정부는 상생 무역금융과 별도로 추가경정예산을 활용한 3조원 규모의 긴급 무역금융도 공급한다. 석유화학·에너지 등 공급망 불안 업종의 수입자금을 지원하고, 수출보험 확대와 중소기업 유동성 지원도 병행할 방침이다.

아울러 우리은행과 무역보험공사는 별도 협약을 통해 3조원 규모의 우대금융을 추가 공급하기로 했다. 이에 따라 민관 협력 금융과 정책 지원을 합산한 총 지원 여력은 최대 16조원 수준으로 확대된다.

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김정관 산업부 장관은 "상생 무역금융은 단순한 지원을 넘어 산업 생태계와 공급망을 지키는 핵심 안전망"이라며 "대기업과 금융기관이 협력사를 함께 지켜내는 구조를 확산해 수출 경쟁력을 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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