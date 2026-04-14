중기부, 상생사례 확산 독려

중소벤처기업부는 LG생활건강을 방문해 중동전쟁으로 인한 위기를 상생으로 극복한 사례를 격려하고 다른 기업과 업종으로의 확산을 독려했다고 14일 밝혔다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 11일 전북 전주시 전주남부시장을 방문해 청년상인들과 간담회에서 격려말씀을 하고있다. 중기부 AD 원본보기 아이콘

LG생활건강은 중동전쟁으로 피해입은 기업을 대상으로 현재까지 15개 협력업체 59건의 계약에 대해 약 26억원의 대금을 인상했다. 4월부터 순차적으로 47개 협력업체 1만6000여건의 계약에 대해서도 연내 최대 200억원 규모의 대금을 인상할 계획이다. 연동제 체결 대상이 아닌 계약에 대해서도 신속하게 대금을 인상하는 등 협력사의 부담 완화를 위해 노력하고 있다.

이날 한성숙 장관은 "제도는 최소한의 안전장치일 뿐 진정한 상생은 배려와 신뢰에서 시작한다"며 LG생활건강 임직원과 협력사 대표들에게 감사의 마음을 전했다.

아울러 한국식품산업협회는 LG생활건강과 같은 상생 모델이 식품산업 전반으로 확산할 수 있도록 노력해 나갈 계획임을 밝혔다. 식품 분야 중소기업들도 중기부에 진심 어린 관심과 실질적인 지원 방안 마련에 힘써 달라고 당부했다.

이어진 간담회에서 협력사 대표들은 글로벌 공급망 불안에 따른 현장의 애로사항을 전달했다. A 협력사 대표는 "납품대금 연동제가 도입됐으나, 여전히 중소기업들은 협상력 부족으로 제 목소리를 내기 어렵다"며 중기부의 적극적인 역할을 요청했다.

B 협력사 대표는 "원자재 가격이 하루가 다르게 뛰는 상황에서 위탁기업의 신속한 대금 조정 결정이 없었다면 조업 중단까지 고려해야 했을 것"이라며 "LG생활건강과 같은 상생 문화가 산업 전반으로 확산하기를 희망한다"고 말했다.

한 장관은 "LG생활건강이 보여준 상생 활동은 우리 경제의 회복력을 높이는 소중한 자산"이라며 "오늘 현장에서 주신 의견을 바탕으로 중기부는 납품대금 연동제의 현장 확산과 중동전쟁 위기 극복을 위한 정책을 속도감 있게 추진하겠다"고 했다.

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중기부는 동반성장 지수 반영, 납품대금 연동 우수기업 포상 우대, 수위탁 정기실태조사 면제와 같은 인센티브 부여 등을 통해 LG생활건강과 같은 상생사례 확산에 노력할 계획이다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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