온라인 역직구 분야

크로스보더 솔루션으로 해외 진출 적극 지원

딜리버드코리아는 산업통상부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 추진하는 '2026년 유통기업 해외진출 지원 사업'에 최종 선정됐다고 14일 밝혔다.

유통기업 해외진출 사업은 경쟁력 있는 기업을 선발해 글로벌 플랫폼으로 육성하고, 이를 통해 국내 중소·중견기업의 해외 진출을 지원하는 정책이다. 딜리버드코리아는 크로스보더 이커머스 운영 역량과 글로벌 배송 네트워크를 인정받아 온라인 역직구 부문 참여기업으로 최종 선정됐다.

유통기업 해외진출 지원사업 선정 기업을 비롯한 참석자들이 민관합동 전략회의에서 단체사진을 찍고 있다. 딜리버드코리아 AD 원본보기 아이콘

이번 사업을 통해 딜리버드코리아는 다양한 업종의 중견·중소기업부터 소상공인까지 'K-셀러'를 집중 지원할 예정이다. 이를 위해 해외 소비자를 대상으로 한 뉴스레터 발행과 소셜미디어 운영, 인플루언서 협업 등 다양한 글로벌 마케팅 활동을 전개하고, 배송비 할인 등 다양한 프로모션을 병행해 해외 판로 확대와 매출 증대를 적극 지원한다는 방침이다.

딜리버드코리아는 해외 고객을 대신해 국내 상품의 구매와 배송을 수행하는 쇼핑 에이전트 모델을 기반으로, 해외 결제·고객 서비스·수출 신고·배송까지 전 과정을 아우르는 원스톱 크로스보더 서비스를 제공하고 있다. 또한 여러 상품을 묶어 배송하는 합포장 시스템을 통해 배송비 절감을 지원하고 있다.

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김종익 딜리버드코리아 대표는 "이번 사업 선정은 딜리버드코리아의 크로스보더 플랫폼 역량과 국내 셀러와 함께 쌓아온 글로벌 운영 경험이 공적 기관으로부터 인정받은 의미 있는 성과"라며 "국내 중소·중견 셀러가 초기 비용과 인력 부담 없이 해외 시장에 도전할 수 있도록, 앞으로도 데이터·기술·운영 노하우를 결합한 글로벌 유통 인프라를 더욱 고도화해 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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