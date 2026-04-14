엔비디아 팔고 SK하이닉스로 갈아탔다…'국장 복귀' 투자자, 우량주 선호 이어져

신한투자증권, RIA 계좌 투자 흐름 분석



'국내시장 복귀 계좌(RIA)'를 개설한 고객들의 상당수가 엔비디아, 애플, 테슬라 등 미국 빅테크주를 매도해 차익을 실현한 후 SK하이닉스, 삼성전자와 같은 국내 반도체주·지수 ETF(상장지수펀드)에 투자한 것으로 나타났다.

신한투자증권은 지난달 23일 RIA 출시 이후 계좌 개설고객들의 거래 내역을 분석한 결과 이같은 자금 이동 흐름이 뚜렷하게 확인됐다고 14일 밝혔다. RIA 계좌는 해외주식 투자로 발생한 수익을 국내 시장으로 이전해 운용할 수 있도록 설계된 계좌로, 해외주식 양도소득세 이연 효과와 함께 국내·해외 주식 거래 수수료 및 환율 우대 혜택을 제공하는 것이 특징이다.

지난 3일을 기준으로 신한투자증권 RIA 계좌를 통해 입고된 해외주식 가운데 가장 높은 매도 비중을 차지한 종목은 엔비디아다. 엔비디아는 전체 해외주식 매도의 19.1%를 기록했다. 이어 애플(7.8%), 테슬라(7.4%), 알파벳A(6.8%), 팔란티어테크(5.4%) 순으로 나타나, 글로벌 AI·빅테크 중심의 차익 실현 흐름이 확인됐다.

반면 해외주식을 매도한 고객들이 가장 많이 매수한 국내 종목은 SK하이닉스로, 매수 비중은 15.7%에 달했다. 이어 삼성전자(15.4%)가 뒤따랐다. KODEX 200(4.1%), 현대차(3.6%), TIGER 200(2.5%) 등 국내 대표 대형주와 지수추종 ETF도 상위권에 이름을 올렸다.

이는 글로벌 빅테크 우량주에 대한 선호가 국내 반도체·대형 우량주로 그대로 이어진 결과로 해석된다. 특히 RIA 계좌를 활용해 해외주식 수익에 대한 세제 혜택을 누리면서, 국내 주식 투자 수익까지 함께 고려하는 개인 투자자들의 전략적 자금 이동이 본격화되고 있다는 분석이다.

신한투자증권 RIA 계좌에 해외주식을 입고한 고객들의 평균 입고 금액은 약 3000만원으로, 입고 한도인 5000만원의 약 60% 수준으로 파악됐다. 이 가운데 43.7%의 고객이 해외주식을 매도했고, 매도 고객 1인당 평균 약 1300만 원의 수익을 실현한 것으로 집계됐다.

RIA 계좌 개설 고객의 성별 분포는 남성이 65.3%, 여성이 34.7%였으며, 연령대별로는 40대가 31.4%로 가장 많았다. 이어 50대(26.2%), 30대(23.4%), 60대 이상(11.9%), 20대 이하(7.1%) 순으로 나타나, 중장년층을 중심으로 한 실질 투자 수요가 두드러졌다.

신한투자증권 관계자는 "개인 투자자들이 정책 환경과 시장 상황에 맞춰 해외주식 투자 수익을 국내 시장으로 이전하는 데 RIA 계좌를 유연하게 활용하고 있다"라며 "특히 AI·빅테크 종목에서 확보한 수익을 국내 대형 우량주와 지수 상품으로 분산 투자하려는 움직임이 뚜렷하다"라고 설명했다.

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한편 신한투자증권은 RIA를 개설하는 개인 투자자를 대상으로 오는 6월 말까지 이벤트를 진행 중이다. 상세한 내용은 신한투자증권 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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