짐 팔리 포드 최고경영자(CEO)가 중국 자동차업체의 미국 진출을 완전히 막아야 한다고 주장했다. 중국 자동차가 저렴한 가격으로 시장에 침투하면 미국 제조업에 치명적인 타격을 줄 수 있다는 이유다.

짐 팔리 포드 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

팔리 CEO는 13일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "중국 자동차업체들이 미국에 들어오도록 해선 안 된다"며 "우리나라의 심장이자 영혼인 제조업을 중국산 수출 공세에 내주게 되면 치명적일 것"이라고 밝혔다.

현재 미국은 중국산 전기차에 100% 관세를 부과하고 있다. 이로 인해 비야디(BYD)와 샤오미 같은 업체들의 미국 시장 진입은 사실상 막힌 상태다. 하지만 중국의 자동차는 세계 다른 시장에서 빠르게 확산하고 있다. 멕시코에서는 BYD가 현지 전기차·플러그인하이브리드차 판매의 70%를 차지하고 있다. 캐나다도 최근 중국산 자동차를 연간 4만9000대 수입하는 계약을 맺었다.

팔리 CEO는 캐나다를 통해 중국산 자동차가 미국으로 들어오는 것을 허용해선 안 된다고 강조했다. 그러면서 이런 차량의 미국 유입을 막는 문제가 미국·캐나다·멕시코 무역협정 재협상을 둘러싼 향후 협상에서 큰 쟁점이 될 것이라고 덧붙였다.

또한 팔리 CEO는 중국 자동차업체들이 자국 정부로부터 받는 '막대한 직접 지원'을 바탕으로 가격을 대폭 낮추면서 미국 시장에서 불공정한 경쟁 우위를 점할 수 있다고 주장했다. 그는 "이건 결코 공정한 경쟁이 아니다"라고 강조했다.

이와 함께 첨단 기술이 탑재된 중국산 차량이 미국 도로를 달리도록 허용할 경우 국가안보상 위험이 발생할 수 있다고 경고했다. 그는 "이 차량들에는 모두 카메라 10대가 달려 있다"며 "이들은 방대한 데이터를 수집할 수 있다"고 지적했다.

블룸버그는 중국 자동차업체들이 초래하는 위협에 대해 팔리 CEO가 내놓은 발언 가운데서도 가장 강경한 수준에 속한다고 전했다.

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한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 1월 디트로이트 이코노믹클럽에서 중국 업체들이 미국에 공장을 짓고 미국인 노동자를 고용한다면 미국 진출을 허용할 의향이 있다고 밝혔다. 이후 팔리 CEO는 중국 자동차업체가 미국에서 차량을 생산하려면 미국 자동차업체가 지배 지분을 보유한 합작회사를 세워야 한다는 입장을 행정부 당국자들에게 전달한 것으로 전해졌다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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