글로벌 럭셔리 브랜드 국내 진출 관문으로 자리 잡

19세기 유산 기반 하이주얼리, 지속가능성 앞세워 한국 시장 상륙

프랑스 하이주얼리 브랜드 '루브나(Rouvenat)'와 '베베르(Vever)'가 오는 15일 서울신라호텔에 한국 1호 매장을 열고 국내 시장에 진출한다.

서울신라호텔 아케이드는 루이비통, 에르메스, 키톤, 그라프, 모이나, 스티브 웹스터 등 글로벌 럭셔리 브랜드들이 한국 첫 매장을 연 대표적인 입지로 자리 잡아왔다.

아르누보 양식을 대표하는 주얼리 하우스 ‘베베르’. 호텔신라 AD 원본보기 아이콘

최근에도 까날리, 스피크마린, 슈테판 쿠도케 등 고급 브랜드들이 잇따라 입점하며 럭셔리 브랜드의 국내 진출 거점 역할을 이어가고 있다.

이번에 국내에 처음 소개되는 '루브나'와 '베베르' 역시 이러한 맥락에서 서울신라호텔을 첫 거점으로 선택했다. 두 브랜드는 19세기 프랑스 럭셔리 산업의 흐름 속에서 성장한 하이주얼리 브랜드로, 최근 재출범 이후 지속가능성을 핵심 가치로 반영한 디자인을 선보이고 있다.

1849년 설립된 루브나는 제작 과정을 공개하는 '오픈 아틀리에' 방식으로 예술성과 기술을 결합하며 주목받았다. 이후 한동안 역사 속으로 사라졌지만, 2022년 3000점 이상의 오리지널 디자인이 발견되며 친환경 하이주얼리 브랜드로 재탄생했다. 현재는 기존에 채굴된 보석을 재활용해 새로운 디자인으로 재구성하는 방식으로 지속가능성을 강조하고 있다.

베베르는 1821년 프랑스에서 시작된 브랜드로 아르누보 스타일을 대표하는 주얼리 하우스로 알려져 있다. 파리 만국박람회 등 주요 국제 박람회에서 수차례 수상하며 예술성과 장인 기술을 인정받았고, 2021년 재론칭 이후 전통 세공 기법을 유지하면서도 지속가능한 가치와 결합한 제품을 선보이고 있다.

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서울신라호텔 아케이드는 이번 입점을 통해 기존의 전통 하이엔드 브랜드뿐 아니라 지속가능성을 기반으로 한 차세대 럭셔리 하우스까지 포트폴리오를 확장하게 됐다. 이를 통해 고객들에게 더욱 폭넓은 럭셔리 경험을 제공할 것으로 기대되고 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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