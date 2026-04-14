노바스코샤·어빙조선소와 협력 확대 논의

잠수함 사업 연계 MRO·인력·공급망 구축

한화오션이 캐나다 노바스코샤 주정부 및 캐나다 최대 규모 조선소인 어빙조선소와의 협력망 구축에 속도를 내고 있다.

한화오션은 김희철 한화오션 대표가 최근 캐나다 핼리팩스를 방문해 팀 휴스턴 노바스코샤 주총리 등 주정부 관계자들과 만나 방산·산업 협력 방안을 논의했다고 14일 밝혔다.

김희철 한화오션 대표(왼쪽에서 네번째), 팀 휴스톤 캐나다 노바스코샤 주총리(왼쪽에서 세번째) 등 양국 관계자들이 면담을 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 한화오션 AD 원본보기 아이콘

이번 면담에서는 캐나다의 국방 현대화 기조에 맞춰 ▲방산 대비태세 강화 ▲유지·보수·정비(MRO) 역량 확보 ▲현지 인력 양성 ▲산업 기반 구축 등 주요 현안이 논의됐다. 한화오션은 캐나다 잠수함 사업(CPSP)과 관련해 장기 산업 참여 및 유지운용 전략을 공유하고 현지 산업 기여 확대 의지도 강조했다.

노바스코샤는 함정 건조 및 장기 유지운용(MRO)에 적합한 산업 기반을 갖춘 지역으로, 항공우주, 해상풍력, 인공지능 등 첨단 산업 분야에서 경쟁력이 있다고 평가받는다. 최근 '팀 캐나다' 방한을 계기로 현지 기업과 협력도 확대하고 있다. 한화오션은 모디스트 트리, 지오스펙트럼 테크놀로지스, 울트라 마리타임 등과 협약을 맺고 캐나다 기업들을 글로벌 잠수함 공급망에 연계한다는 계획이다.

김 대표는 이어 더크 레스코 어빙조선소 사장과 면담을 갖고 캐나다 해군의 자주적 잠수함 역량 확보를 위한 협력 방안을 논의했다. 특히 한화와 어빙조선소 간 협력을 통해 지속 가능한 고용 창출, 숙련 인력 육성, 안정적인 공급망 형성, 중소기업 참여 확대, 국내 산업 생태계 강화 등 효과를 낼 수 있다는 데 공감했다.

어빙조선소는 캐나다 최대 규모 조선소로 북극 및 연안 경비함, 핼리팩스급 호위함 MRO, 차세대 이지스 시스템을 탑재한 리버급 구축함 사업 등 캐나다가 추진 중인 주요 해군 사업을 동시에 수행하고 있다. 특히 캐나다 국가조선전략(NSS) 아래 군함 건조 및 유지운용 경험과 광범위한 현지 공급망을 보유하고 있다.

김희철 한화오션 대표는 "캐나다 잠수함 사업(CPSP) 수주 과정에서 신속한 전력화, 안정적인 유지·보수·정비(MRO) 체계 구축, 캐나다 주도의 산업 기반 강화, 그리고 장기적인 기술 이전 및 일자리 창출이 핵심적인 평가 요소로 작용하고 있다"며 "캐나다 산업계 및 정부와의 긴밀한 협력을 통해 이러한 요구에 부합하는 캐나다 중심의 지속 가능한 잠수함 운용 생태계를 구축하고 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

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한편 한화오션은 최근 캐나다 최대 건설기업인 PCL과 전략적 협약을 체결하는 등 캐나다 잠수함 사업 수주를 위해 현지 기업들과 협력 기반을 확대하고 있다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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