세븐일레븐, 글로벌소싱 누적판매 1800만개

2023년부터 시작…누적 상품 수 250여 종

편의점 세븐일레븐이 해외 현지 인기 상품을 국내 점포에 연이어 출시하며 직소싱 상품 경쟁력을 강화하고 있다고 14일 밝혔다.

세븐일레븐은 2023년 전담 조직인 글로벌소싱팀을 신설한 이후, 주요 해외 세븐일레븐 네트워크 및 현지 제조사와의 협력을 통해 차별화 상품을 지속적으로 도입해 왔다.

대표적으로 일본 편의점 푸딩 1위인 저지우유푸딩을 선보여 높은 판매량을 기록했고, 품귀 현상을 빚은 생초코파이, 그리고 최근 일본 현지 스무디기기 등을 잇달아 출시했다. 세븐일레븐은 현재까지 250여 종의 글로벌소싱 상품을 출시했으며 누적 판매 수량은 1800만개에 이른다.

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세븐일레븐은 이러한 소싱 노하우를 바탕으로 이달부터 대만과 일본의 현지 인기 상품 라인업을 확대한다. 오는 15일 국내 유통 채널 단독으로 선보이는 '대만여주차'가 대표적이다. 대만 기능성 차 시장 점유율 1위인 이 상품은 다이어트와 건강 관리에 관심이 많은 현지 여성 소비자들 사이에서 선호도가 높다. 대만여주차는 식이섬유 10g(하루 섭취 권장량의 약 40%)을 함유하고 있다.

최근 소셜 미디어에서 주목받는 토마토 코어(토마토를 활용한 디저트 트렌드)를 반영한 '밀키카라멜토마토'도 지난 1일 한일 양국에서 동시 출시됐다. 앞서 세븐일레븐은 지난해 5월 일본 제과사 후지야와 시즌 한정 직소싱 상품을 선보였고 이번에도 트렌드에 발맞춰 소프트 캔디 내부에 토마토 시럽을 넣은 신상품을 국내 단독이자 한정 수량으로 선보였다.

같은 날 일본 돈키호테의 베스트셀러 '퐁당크림빵(초코, 커스터드)' 2종도 함께 출시했다. 지난해 8월부터 일본 돈키호테에서 단독 판매해 인기몰이 중인 상품이다. 90일이라는 소비기한을 확보한 롱라이프 빵으로 장기간 보관도 가능하다. 세븐일레븐은 지난달 일본 3대 베이커리 파스코의 롱라이프 빵 3종을 단독 출시하는 등 올해 집중 육성 카테고리인 베이커리 상품을 글로벌소싱을 통해서도 강화하고 있다.

또한 일본 여행 기념품으로 수요가 높은 '푸딩클럽타르트쿠키(12입)'도 한정 수량으로 판매한다. 달콤한 푸딩 향과 타르트 형태의 바삭한 식감이 특징이며 개별 포장이 되어 있어 가벼운 간식 및 선물용으로도 적합하다.

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조은솔 세븐일레븐 글로벌소싱팀 담당MD는 "대만 시장 1위 차 음료부터 일본 현지 베스트셀러까지 검증된 상품을 국내 소비자들이 집 앞 편의점에서 쉽게 접할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 경쟁력 있는 직소싱 상품을 지속적으로 발굴할 계획"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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