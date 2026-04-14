[오늘의신상]스타벅스·디즈니코리아 콜라보… ‘토이 스토리’ 음료·굿즈 등 출시

토이 스토리 대표 캐릭터 우디 등 음료

캐릭터 특징 담은 ‘버즈 케이크’ 등 선보여

스타벅스가 월트 디즈니 컴퍼니 코리아(디즈니코리아)와 손잡고 디즈니·픽사의 인기 애니메이션 '토이 스토리' 테마의 협업을 진행한다.

스타벅스는 이달 15일부터 'PLAY YOUR DAY'라는 슬로건 아래 토이 스토리를 테마로 한 다양한 상품들을 선보인다고 14일 밝혔다.

이번 협업은 장난감 친구들의 우정과 모험을 다룬 토이 스토리에서 영감을 받아 오랜 시간 함께한 '버디(단골)' 고객들이 행복한 기억을 떠올리고, 새로운 추억을 더 할 수 있도록 기획됐다. 토이 스토리 5는 오늘 6월 개봉할 예정이다.

먼저 협업 음료인 '우디 카우보이 쿠키 콜드 브루'는 깔끔한 풍미의 콜드 브루 위에 슈 폼을 올려 달콤하면서도 부드러운 식감이 특징이다. 음료 상단에는 초콜릿과 너티 풍미가 돋보이는 카우보이 쿠키 스타일의 토핑을 얹어 <토이 스토리>의 대표 캐릭터 중 하나인 '우디' 테마의 음료를 완성했다.

이와 함께 '제시' 캐릭터에서 영감을 받은 새콤달콤한 딸기 프라푸치노에 슈 폼을 더한 '제시 슈트로베리 프라푸치노', 상큼한 키위 베이스와 망고 별 토핑이 우주 전사를 연상케 하는 '버즈 키위 팝 에너지 피지오'를 선보인다. 특히 에너지 피지오는 스파클링 특유의 청량감에 더해, 타우린 1179mg, 비타민C 84mg 등의 영양소도 포함하고 있어 에너지를 충전할 수 있도록 했다.

푸드 역시 토이 스토리 캐릭터 모양으로 선보인다. 아이싱과 초콜릿 장식으로 포인트를 더한 '버즈 케이크', 슬링키의 스프링 몸통 모양에서 영감을 받아 돌돌 말린 도우로 만든 '슬링키 쫄깃 소시지 브레드'를 비롯해 '포키 헤이즐넛 마카롱', '알린 피스타치오 마카롱' 등 토이 스토리 캐릭터에서 착안한 디자인으로 보는 재미를 더했다.

이 밖에도 우디와 제시의 카우보이 모자를 연상시키는 리드가 포함된 '토이 스토리 우디&제시 머그 세트', 스타벅스의 대표 캐릭터인 베어리스타에 '우디', '버즈', '알린', '포키' 등 토이 스토리 캐릭터 코스튬을 입힌 '토이 스토리 키체인' 4종 등 다양한 종류의 굿즈를 만나볼 수 있다. 특히 텀블러와 머그에는 토이 스토리 씰 스티커가 랜덤으로 들어있어 키덜트들의 마음을 사로잡을 예정이다.

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스타벅스는 협업 상품 출시를 기념해 21일까지 스타벅스 카드를 이용해 신규 출시 음료 및 버즈 케이크를 사이렌 오더로 주문 시, 품목당 별 3개를 추가로 증정하며 오는 22일에는 이벤트 음료 7종 중 1잔을 포함해 2만원 이상 구매 고객을 대상으로 토이 스토리 테마의 '야광 스티커'를 선착순으로 제공하는 등 프로모션 기간 다양한 이벤트를 진행한다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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