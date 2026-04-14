시흥시, 아이와 가볼 만한 곳 추천

경기 시흥시는 가정의 달을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 체험형 기획전시 '2026 시흥 블록탐험대'를 오는 5월 1일부터 30일까지 SNU(서울대) 배곧 아트큐브(서울대학교 시흥캠퍼스 교육협력동 1층)에서 개최한다.

SNU 배곧아트큐브 기획전시 홍보물. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 전시는 친숙한 소재인 '블록'을 통해 관람객의 상상력과 창의력을 자극하는 체험형 전시로 구성됐다. '숲', '바다', '과일', '시흥' 등을 주제로 구성된 전시 공간에서는 블록으로 재해석된 동물과 해양 생명체 작품을 만나볼 수 있다.

특히 관람객이 직접 블록을 조립해 자신만의 작품을 완성할 수 있는 상시 체험 프로그램이 운영돼 남녀노소 누구나 놀이와 예술이 결합한 창작 활동을 경험할 수 있다.

이번 전시에 참여하는 김계현 작가는 자체 개발한 육각블록인 '케플 블록'을 활용해 조립과 변형이 가능한 독창적인 작품 세계를 선보여 왔으며, 관객 참여형 전시를 통해 새로운 예술 경험을 제시한다.

김태우 문화체육관광국장은 "블록으로 재구성된 자연과 시흥의 풍경을 통해 예술적 즐거움을 느끼고, 창의력과 상상력을 마음껏 펼치는 시간이 되길 바란다"라고 말했다.

전시가 열리는 SNU 배곧 아트큐브는 서울대학교 시흥캠퍼스 교육협력동 1층 로비 유휴공간을 활용해 조성된 문화예술 공간으로 시민 누구나 이용 가능한 열린 문화공간이다.

AD

전시는 기간 중 매주 일요일을 제외하고 오전 10시부터 오후 6시까지 운영되며, 입장은 오후 5시 30분까지 가능하다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>