트럼프 상호관세 1년…대법에 막히자 무역법 301조로 압박 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①[마켓] 美상호관세 부과 선언 1년…글로벌 무역 질서 재편

②[원자재] 트럼프, 이란 교량 폭파 영상…국제유가 폭등

③[방산] 한화에어로 호주 사업 파트너…'한-호 비즈니스 어워드' 수상

MARKET INDEX : Year to date

Top3 NEWS

■ [美관세 시즌2] 트럼프 일방적 '거래외교' 더 센 301조로 다시 위협 ○대법에 막히자 꺼내들어

○불공정 땐 관세 등 보복

○동맹국도 통상 압박 대상

■ 트럼프, 이란 교량폭파 영상 게재에 다시 불붙은 유가(종합) ○이란 교량 폭파 영상 올린 트럼프…국제유가 급등

○트럼프, 이란에 신속한 종전합의 압박

○이란, 오만과 호르무즈 통행규칙 협의

■ 한화에어로 파트너 코버스, 한-호 비즈니스 어워드 수상 ○한화에어로스페이스 파트너 코버스

○AKBA 방산 첫 수상

○양국 협력 성과 인정

1분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.

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