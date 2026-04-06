트럼프 상호관세 1년…대법에 막히자 무역법 301조로 압박 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①[마켓] 美상호관세 부과 선언 1년…글로벌 무역 질서 재편
②[원자재] 트럼프, 이란 교량 폭파 영상…국제유가 폭등
③[방산] 한화에어로 호주 사업 파트너…'한-호 비즈니스 어워드' 수상
MARKET INDEX : Year to date
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Top3 NEWS
■ [美관세 시즌2] 트럼프 일방적 '거래외교' 더 센 301조로 다시 위협
○대법에 막히자 꺼내들어
○불공정 땐 관세 등 보복
○동맹국도 통상 압박 대상
○불공정 땐 관세 등 보복
○동맹국도 통상 압박 대상
■ 트럼프, 이란 교량폭파 영상 게재에 다시 불붙은 유가(종합)
○이란 교량 폭파 영상 올린 트럼프…국제유가 급등
○트럼프, 이란에 신속한 종전합의 압박
○이란, 오만과 호르무즈 통행규칙 협의
○트럼프, 이란에 신속한 종전합의 압박
○이란, 오만과 호르무즈 통행규칙 협의
■ 한화에어로 파트너 코버스, 한-호 비즈니스 어워드 수상
○한화에어로스페이스 파트너 코버스
○AKBA 방산 첫 수상
○양국 협력 성과 인정
○AKBA 방산 첫 수상
○양국 협력 성과 인정
1분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"삼전 지금이라도 살까" 역대급 전망 나왔다…1분...
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