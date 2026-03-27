각자대표 체제 전환… 소액주주 권한·이사회 독립성 확대

파라다이스는 27일 서울 파라디아 빌딩에서 제55기 정기 주주총회를 개최하고 재무제표 승인, 이사·감사위원 선임 등 주요 안건을 원안대로 의결했다.

파라다이스가 제55기 정기주주총회를 개최하고 있다. 파라다이스 제공 AD 원본보기 아이콘

최종환 대표이사는 "글로벌 경제 불확실성과 관광산업 경쟁 심화 속에서도 매출액 7.3%, 영업이익 14.5% 성장을 달성했다"며 "양적·질적 성과를 동시에 이뤘다"고 강조했다.

파라다이스는 2025년 연결 기준 매출 1조1500억원, 영업이익 1558억원을 기록하며 2년 연속 역대 최대 실적을 달성했다. 이를 바탕으로 올해는 복합리조트 중심 사업 고도화, 브랜드 아이덴티티 구축, AI 기반 맞춤형 서비스 강화, 지속가능경영 체계 확립 등 중장기 전략을 본격 추진할 계획이다.

이번 주주총회에서는 신규 이사 및 감사위원 선임과 함께 정관 변경이 핵심 안건으로 다뤄졌다. 정관 변경에는 ▲사외이사 명칭을 '독립이사'로 변경 ▲감사위원 선·해임 시 '3% 의결권 제한' 강화 ▲감사위원 분리선임 확대 ▲전자주주총회 도입 ▲집중투표제 배제 금지 반영 ▲이사회 거버넌스 개선 등 8개 항목이 포함됐다.

이는 소액주주 권한 강화와 감사위원 독립성 확보, 전자·비대면 주주총회 확대 등 최근 기업 지배구조 개편 흐름을 반영한 조치다. 특히 '3% 룰 강화'는 특정 주주의 의결권 집중을 완화하고 다양한 투자자의 참여를 확대하는 효과가 기대된다.

또 배당기준일을 '선 배당액 확정 후 기준일 설정' 방식으로 변경해 투자자 예측 가능성을 높였으며, 자본준비금 일부를 이익잉여금으로 전환해 비과세 배당 재원 확보 기반도 마련했다.

이날 임준신 COO와 이찬열 CRO·CFO가 신규 이사로 선임, 강선아 충남대학교 경영학부 교수가 독립이사 및 감사위원으로 선임됐다. 이어 열린 이사회에서는 임준신 COO를 대표이사로 선임해 기존 최종환 대표이사와 함께 각자대표 체제로 전환하기로 했다.

AD

파라다이스 관계자는 "이번 정관 변경은 글로벌 스탠다드에 부합하는 지배구조로의 전환을 의미한다"며 "앞으로도 주주가치 제고와 투명경영 강화를 지속해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>