[특징주]한화솔루션, 2.4조 유증에 이틀째 급락세
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한화솔루션 한화솔루션 close 증권정보 009830 KOSPI 현재가 34,100 전일대비 2,700 등락률 -7.34% 거래량 2,427,758 전일가 36,800 2026.03.27 09:52 기준 관련기사 [중화학ON]위기의 석화업계, 롯데케미칼·한화솔루션 엇갈리는 희비 롯데케미칼·여천NCC 합친다…공정위, 기업결합 사전심사 개시 조정장 속 기회 포착…투자금 더 활용하는 방법은? 최대 4배 투자금 연 5%대 이 대규모 유상증자에 이틀 연속 큰 폭의 하락세를 보이고 있다.
27일 오전 9시20분 현재 한화솔루션은 전일 대비 2600원(7.07%) 내린 3만4200원에 거래되고 있다. 전일 18% 넘게 하락한 데 이어 이날도 하락세가 이어지는 모습이다.
대규모 유상증자가 주가를 끌어내렸다. 앞서 한화솔루션은 26일 이사회를 열어 보통주 7200만 주를 새로 발행하는 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이번 증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 조달 자금은 총 2조3976억원 규모다. 조달한 자금은 차입금 상환과 미래 성장 투자에 활용할 계획이다.
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이진명 신한투자증권 연구원은 "대규모 유상증자에 따른 주주가치 희석과 향후 수급 부담, 자금조달 필요성에 대한 우려가 반영되며 발표 당일 주가는 18% 급락했다"면서 "기술 내재화 및 장기 경쟁력 측면에서는 긍정적이나 자금의 규모가 미래성장보다 재무구조 개선이 큰 점, 낮은 우주 태양광 가시성 및 관련 수혜 여부가 불확실한 점, 향후 추가 조달 가능성도 존재하는 점 등을 감안하면 상승 모멘텀은 제한적일 것"이라고 분석했다.
한승재 DB증권 연구원은 "발행주식수의 41.9%에 달하는 대규모 유상증자·희석 부담으로 투자의견을 '중립(Hold)'으로 하향 조정한다"면서 "신재생 실적 반등 기대감은 긍정적이나 2026년 연간 예상 영업이익 추정치 7074억원 이상의 시황 개선이 동반돼야 밸류에이션 부담을 덜어낼 수 있을 것"이라고 말했다.
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