검찰청 상담소도 설치

14명이 숨지고 60명이 다친 '대전 자동차 부품 제조 공장 화재 사고'와 관련해 검찰이 피해자 지원에 나섰다.

'대전 자동차 부품 제조 공장 화재 사고'와 관련해 검찰이 25일 피해자 지원에 나섰다. 사진은 지난 24일 오후 대전 화재 사고 희생자 빈소가 마련된 대전 중구 목동 선병원 장례식장 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

25일 대검찰청에 따르면, 대전지검 피해자 지원팀은 이번 사건 유족들과 면담을 통해 필요한 지원 내용을 파악한 뒤, 전날 경제적 지원 심의회를 개최해 유족들에 대한 경제적 지원을 결정하고, 당일 긴급 생계비 등을 지원했다.

또 검사 2명과 수사관 3명으로 구성한 피해자 지원팀을 마련하고 중앙합동재난피해자지원센터 내 검찰청 상담소를 설치했다.

검찰 관계자는 "법무부와 대검 및 중앙합동재난피해자지원센터와 긴밀히 협조해 실질적인 피해자 지원이 이뤄지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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지난 20일 오후 1시 17분께 대전 대덕구 문평동 소재 자동차 부품을 제조하는 안전공업에서 대형 화재가 발생해 14명이 숨지고, 60명이 다치는 등 총 74명의 사상자가 발생했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



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