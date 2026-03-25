경기관광공사가 25일 '경기바다 함께海' 일환으로 화성시 궁평 솔밭해수욕장에서 해안정화활동을 벌였다.

'경기바다 함께海'는 경기도와 연안 5개 시(화성, 안산, 평택, 시흥, 김포), 공공기관이 협약을 맺어 연간 주기적으로 해양 환경보전을 추진하는 사업이다. 참여 공공기관은 도내 특정 항, 포구와 해안가를 정해 청소 활동 등을 실시하게 된다.

이번 사회공헌활동에는 임직원 20여명이 참석, 미세플라스틱 등 해양 쓰레기 등을 수거했다.

경기관광공사가 25일 '경기바다 함께海' 일환으로 화성시 궁평 솔밭해수욕장에서 해안정화활동을 벌였다. AD 원본보기 아이콘

경기관광공사는 올해 분기별로 1회 이상 주기적 정화활동을 펼칠 계획이다.

경기관광공사 관계자는 "해양 생태계 보전, 탄소중립 등 환경보전에 대한 임직원들의 경각심을 고취시키는 차원에서 친환경 활동을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

AD

경기관광공사는 2024년 보건복지부 '지역사회공헌인정제' 우수기관으로 선정, 보건복지부장관 표창을 받았다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>