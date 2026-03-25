무인경전철 맞춤형 현장 교육… 비상 대응 역량 강화

부산교통공사가 승객의 비상 대응 능력을 높이기 위해 부산도시철도 4호선 열차에서 현장형 안전 교육에 나섰다.

부산교통공사는 지난 24일 부산도시철도 4호선 열차에 탑승한 이용객을 대상으로 '찾아가는 안전승무원' 첫 교육을 실시했다.

부산교통공사가 승객의 비상 대응 능력을 높이기 위해 부산도시철도 4호선 열차에서 현장형 안전 교육을 진행하고 있다. 부산교통공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 반여농산물시장역~명장역 구간을 운행하는 열차 내에서 진행됐다. 주요 내용은 △열차 내 화재 발생 시 초기 대응요령 △객실 내 소화기 위치와 사용법 △비상통화장치 작동 방법 △출입문 수동 개방 방법 △선로 대피 시 유의사항 등이다.

열차 한 칸마다 안전승무원 1명이 탑승해 승객들에게 비상 상황 시 행동요령을 안내했으며, 객실 중앙에서 비상장치 위치와 작동 절차를 직접 시연하는 방식으로 이해도를 높였다. 승객들은 현장에서 궁금한 점을 질문하며 교육에 참여했다.

공사는 이번 현장 교육을 오는 12월까지 월 2회 정기적으로 운영할 계획이다. 아울러 열차 내에서는 비상통화장치 사용법과 관제센터 연락 방법 안내방송도 상시 송출해 반복 학습 환경을 조성한다.

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이병진 사장은 "안전한 도시철도는 시민의 관심과 참여로 완성된다"며 "무인경전철 특성에 맞는 안전대책을 지속적으로 발굴해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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