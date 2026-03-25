코스맥스그룹 채용 홈페이지서 4월6일까지 모집

AI 활용 역량 우수 인재 우대

코스맥스 코스맥스 close 증권정보 192820 KOSPI 현재가 196,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 193,500 2026.03.25 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]코스맥스, 식약처와 K-뷰티 경쟁력 강화 논의에 7%↑ K-뷰티 2막은 '테크 전쟁'…미용의료시장 선점 나선다 코스맥스, 印尼서 피부 데이터 확보 나선다…'마이크로바이옴 지도' 구축 전 종목 시세 보기 그룹이 올해 상반기 신입사원 공개 채용을 진행한다고 25일 밝혔다.

채용에는 지주사인 코스맥스비티아이와 ▲코스맥스 ▲코스맥스엔비티 ▲코스맥스바이오 ▲코스맥스네오 ▲코스맥스에이비 등 그룹 주요 관계사들이 참여한다. 채용 직무는 R&I(Research&Innovation)를 중심으로 ▲마케팅(영업) ▲해외영업 ▲전략마케팅 ▲디자인 ▲구매 ▲경영관리 등이다. 코스맥스그룹 채용 홈페이지에서 4월6일 오후 4시까지 지원서를 접수하면 된다.

지원 대상은 4년제 정규대학(원) 졸업자 및 올해 8월 졸업 예정자다. 전형절차는 서류전형, 인공지능(AI) 역량검사(온라인) 및 실무면접, 최종면접, 채용검진 순이다. 입사 예정일은 올해 6월 중이다.

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코스맥스그룹은 이번 공개 채용부터 우대사항에 인공지능(AI) 활용 역량을 추가했다. 글로벌 뷰티 시장에서 트렌드를 선도하고 혁신 기술을 개발하기 위해 업무 전반에서의 AI 활용 능력 중요성이 높아지면서다. 자기소개서에도 AI 도구를 활용해 역량을 보완하거나 효율을 높인 경험이 있는 경우 이를 함께 서술하도록 항목을 추가했다.

코스맥스그룹은 지원자의 직무 이해도 향상을 위해 온라인 콘텐츠도 확대하고 있다. 올해는 캐치TV와 협업을 통해 '코스맥스 해외 영업사원의 하루'를 중심으로 사내 다양한 직무와 복지 제도를 소개한 영상을 공개했다. 해당 영상은 공개 일주일 만에 약 5만5000회의 조회 수와 100여개의 댓글 수를 기록하는 등 구직자들의 높은 관심을 받았다.

공식 인스타그램 채널에 임직원 소개 및 코스맥스의 주요 이슈를 접목한 숏폼 콘텐츠를 게재하며 예비 구직자들의 눈높이에 맞춰 M2C(Manufacturer to Consumer) 소통도 강화하고 있다.

코스맥스그룹은 채용 홈페이지 내 온라인 직무 인터뷰 메뉴를 통해 직무 관련 정보를 상세하게 소개하고, 서울 시내 주요 대학에서 채용박람회 및 설명회를 운영하는 등 채용 관련 온·오프라인 소통 채널을 지속적으로 확대할 예정이다.

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코스맥스그룹 관계자는 "K-뷰티는 전 세계 화장품 시장의 판도를 바꾸며 변화와 혁신의 아이콘으로 자리 잡았다"며 "코스맥스그룹과 함께 속도와 유연성을 무기로 K-뷰티의 프리미엄 시대를 함께 개척하며 성장할 지원자들의 많은 관심을 바란다"고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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