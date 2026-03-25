두바이 유일 민간 CPO 독점 딜러십 확보

2년간 550만 달러 규모 공급

미국·인도 글로벌 확장 가속

채비는 아랍에미리트(UAE)의 에너지 인프라 기업 에미리트 일렉트리컬 엔지니어링(EEE)과 업무협약(MOU)을 체결하고 중동 시장 공략에 본격적으로 나선다고 25일 밝혔다.

프라바시 만타라 EEE 대표와 최영훈 채비 대표가 업무협약 체결 후 기념사진을 찍고 있다. 채비 AD 원본보기 아이콘

양사는 두바이 현지 충전기 연동 테스트를 완료했으며, 향후 2년간 총 1000기·약 550만 달러 규모의 전기차 충전기 공급을 추진한다. EEE는 UAE 최대 민간기업인 알 로스타마니 그룹의 전력 설비 자회사로, 두바이 전력청(DEWA)의 주요 전력 인프라 프로젝트를 수행해온 중동의 대표 기업이다. 두바이에서 민간기업 중 유일하게 CPO 사업권을 보유하고 있으며, 계열사 유나이티드 디젤과 함께 전기차 충전 인프라를 차세대 성장동력으로 육성하고 있다. 태양광 연계·ESS 등 신사업으로의 단계적 확장도 추진 중이다.

채비는 이번 협업에서 11kW 완속부터 50kW·100kW급 급속 충전기까지 전 라인업을 단계적으로 공급한다. CE 인증을 기반으로 유럽 시장까지 확장 가능한 글로벌 로드맵을 갖췄으며, 양사는 EEE 모그룹이 보유한 메이즈 타워·알 로스타마니 트윈타워 등 두바이 주요 랜드마크 빌딩과 쇼핑몰 부지를 중심으로 충전기 설치·운영을 추진한다.

DEWA 공공 입찰 물량인 50kW·100kW급 300~500기 규모의 제안 요청(Pre-RFQ)도 EEE에 유입된 상태로, 실제 공급 규모는 이를 상회할 전망이다. 두바이 레퍼런스는 향후 UAE ·사우디아라비아·오만·카타르 등 걸프협력회의(GCC) 전역 입찰에서도 활용될 수 있어 중동 시장 내 확장 가능성이 높다.

이번 파트너십의 배경에는 채비의 국내 급속 충전 시장 공급 점유율 1위와 약 1만 면 규모의 운영 경험, 그리고 미국·유럽·동남아 등지에서 축적한 수출 레퍼런스가 있다. EEE는 채비의 유연한 제조 시스템과 6단계 품질관리 체계, AC·DC 전 라인업, CCS1/2·CHAdeMO·NACS 등 국제 표준 지원, CE·UL·KC 인증, 현대·기아 등 글로벌 OEM 공급 실적을 높이 평가했다. 올해 초 한국을 방문한 EEE 프라바시 만타라 대표는 경북 구미 H/W센터를 직접 찾아 생산설비와 품질관리, CSMS 등 전반을 점검했다.

AD

최영훈 채비 대표는 "UAE 전력 인프라를 선도하는 EEE와의 협력은 중동 시장 사업 기반 확대를 위한 중요한 이정표가 될 것"이라며 "두바이를 시작으로 GCC 전역에서 채비의 기술력과 운영 노하우를 증명해 나갈 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>