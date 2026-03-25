핵포기 등 요구조건 제시

이스라엘 지도부도 우려

미국이 이란에 한달간 휴전을 제안하고 15개 요구사항을 보냈다고 이스라엘 현지 매체가 보도했다.

이스라엘 현지매체인 채널12는 24일(현지시간) 소식통의 말을 인용해 "도널드 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프 중동 특사가 이란과 합의 초안을 마련했다"며 "이들은 이란 측에 한달간 휴전을 제안했고, 15개 요구사항을 전달했다. 휴전기간 동안 양측이 요구조건을 협의할 계획이며 현재 트럼프 대통령의 최종 승인만 남긴 상태"라고 전했다.

미국 측은 요구 사항에 핵 능력 해체와 핵무기 미보유 공식 약속, 이란 영토 내 핵물질 농축 전면 금지, 기존 농축 물질의 조속한 국제원자력기구(IAEA) 이관, 나탄즈·이스파한·포르도 핵시설 해체, IAEA의 완전한 핵 정보 접근권 보장, 중동 내 대리 세력에 대한 자금 및 무기 지원 중단, 호르무즈 해협 자유 항해 구역 개방, 탄도미사일 수량·사거리 제한, 미사일의 방어 목적 사용 제한 등이 포함된 것으로 알려졌다.

이에 대한 대가로 미국은 이란에 대한 모든 경제제재 해제와 함께 부셰르 지역 민간 원자력 발전 지원, 그리고 합의 위반 시 제재를 즉각 복원할 수 있는 스냅백 제재 위협을 제거하는 방안 등을 제안했다고 채널12는 전했다.

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다만 협상 조건이 많고 쟁점사항들에서 양측이 협의해야할 사항이 많아 협상이 바로 타결되긴 어려울 우려도 제기되고 있다. 채널 12는 "양측이 전체 틀에 원칙적 합의를 도출한 뒤에 핵심쟁점은 추후 협상으로 넘기는 시나리오가 거론되고 있다"고 덧붙였다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



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