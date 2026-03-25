중흥건설그룹 중흥토건과 우미건설은 다음 달 전남 여수시 소제지구 첫 분양단지인 '여수 소제 중흥S-클래스 우미린'을 분양한다.

여수 소제 중흥S-클래스 우미린은 전남 여수시 소호동 일대 A3블록과 A4블록에 지하 5층~지상 25층, 총 21개 동, 전용 84·109·135㎡형으로 총 1679가구 규모로 조성된다. 소제지구는 여수의 신흥 주거지로 꼽히는 지역으로 분양가상한제가 적용된다. 바다가 인접해 있어 일부 가구에서는 해안 조망이 가능하다.

여수 소제 중흥S-클래스 우미린 투시도. 중흥건설그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

단지는 전 가구 남향 위주로 배치했다. 단지 내에는 실내 골프연습장과 클라이밍 존을 비롯해 피트니스센터, 작은도서관 등 다양한 커뮤니티 시설이 들어선다.

단지가 들어서는 소제지구는 여수시 소호동 일대 41만8000㎡ 부지에 약 3084가구 7000명 이상을 수용할 수 있는 규모로 택지개발사업으로 조성됐다. 현재 공동주택용지를 비롯해 축구장 약 2.7개 규모의 상업·근린생활용지, 축구장 11개 규모의 공원과 녹지공간 개발을 진행하고 있다.

근처에 초등학교가 있고 대형마트와 시청, 도서관, 멀티플렉스 영화상영관 등 생활·문화 기반시설이 주변에 있다. 단지 인근에 위치한 소호로와 쌍봉로 등을 통해 시내를 다니기 편하다. 여수국가산업단지와 여수공항, KTX여천역과 여수종합버스터미널 등 광역 교통망을 이용하기 편리한 입지에 있다.

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단지 인근에 소호동동다리가 있다. 742m 길이로 조성된 바다 위 데크형 해안 산책로다. 여수시는 이 다리를 연장 설치하는 연안 정비사업을 추진하고 있다. 인근 주민과 관광객을 위한 조치로 2027년 준공을 목표로 한다. 소호요트경기장을 비롯해 이순신공원, 안심산 폭포공원 등의 휴식·여가 공간도 근처다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



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