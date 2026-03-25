민간참여 공공분양 812가구…59~84㎡ 실속형 구성

분상제 적용…GTX 등 교통 호재에 생활인프로 탄탄

수도권 3기 신도시인 남양주 왕숙2지구에서 다음 달부터 본청약이 본격화한다. 왕숙2지구는 왕숙1지구와 합쳐 총 8만가구의 주택이 들어서는 대규모 신도시로, 3기 신도시 중 공급 물량이 가장 많은 곳이다.

남양주 왕숙2지구에서 첫 본청약에 나서는 금호건설의 '왕숙아테라' 조감도. 총 812가구 규모의 이 아파트에는 분양가상한제가 적용돼 수요자들의 관심이 모아질 것으로 보인다. 금호건설 제공 AD 원본보기 아이콘

왕숙2지구 분양의 첫 주자는 금호건설이다. 금호건설은 다음 달 중 지구 내 A-1블록에 짓는 '왕숙아테라' 아파트 812가구의 본청약을 진행한다.

민간참여 공공분양 아파트인 이 단지는 지하 2층~지상 29층 7개 동으로 지어진다. 건립 가구 모두 실수요자들이 선호하는 59·74·84㎡(전용면적 기준)의 중소형으로 구성된다.

단지에는 분양가상한제가 적용된다. 최근 건축비·인건비 상승 등으로 아파트 분양가가 가파르게 치솟고 있는 것을 고려하면 수요자로서는 상당한 메리트다. 이 아파트 사전청약에서 84㎡가 최고 53.4대 1을 기록한 것도 이 때문으로 분석된다. 앞서 왕숙지구에서는 최근 B-17블록이 일반공급에서 평균 109.6대 1의 경쟁률을 기록하기도 했다.

단지가 들어서는 왕숙2지구는 경기도 남양주시 일패·이패동 일원에 약 1만 6000가구 규모로 조성 중이다. 서울 시계까지 거리는 5㎞에 불과하다. 다산신도시·왕숙1지구와 함께 대규모 주거 벨트를 형성하게 된다.

금호건설의 아파트 브랜드 '아테라(ARTERA)'. 금호건설 제공 원본보기 아이콘

교통 호재도 눈에 띈다. 서울지하철 9호선 연장선과 경의중앙선이 만나는 '946역'(가칭)이 1㎞ 거리 내에 신설될 예정이다. 역이 신설되면 한 정거장 거리인 왕숙1지구에 신설될 예정인 GTX-B 노선으로 환승할 수 있다.

단지에서 도보권에 유치원, 초·중학교 계획부지도 있다. 최근 공모사업에 선정된 미래형 교육공간 'WE 드림파크'도 가깝다. 대규모 중심상권을 걸어서 이용할 수 있어 생활 인프라도 뛰어나다.

회사 측은 설계 차별화를 통해 상품 가치를 높였다고 설명했다. 각 동은 남향 위주로 배치해 채광성을 높였다. 각 주택형별로는 4베이, 알파룸 등 다양한 특화 설계도 적용한다. 드레스룸, 팬트리 등을 배치해 공간 활용도도 높였다.

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분양 관계자는 "왕숙2지구는 지난해 청약에서 인기를 끌었던 1지구보다 서울과 더 가까워 수요자들의 많은 관심이 예상된다"고 말했다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



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