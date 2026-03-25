민간참여 공공분양 812가구…59~84㎡ 실속형 구성
분상제 적용…GTX 등 교통 호재에 생활인프로 탄탄

수도권 3기 신도시인 남양주 왕숙2지구에서 다음 달부터 본청약이 본격화한다. 왕숙2지구는 왕숙1지구와 합쳐 총 8만가구의 주택이 들어서는 대규모 신도시로, 3기 신도시 중 공급 물량이 가장 많은 곳이다.

남양주 왕숙2지구에서 첫 본청약에 나서는 금호건설의 '왕숙아테라' 조감도. 총 812가구 규모의 이 아파트에는 분양가상한제가 적용돼 수요자들의 관심이 모아질 것으로 보인다. 금호건설 제공

남양주 왕숙2지구에서 첫 본청약에 나서는 금호건설의 '왕숙아테라' 조감도. 총 812가구 규모의 이 아파트에는 분양가상한제가 적용돼 수요자들의 관심이 모아질 것으로 보인다. 금호건설 제공

AD
원본보기 아이콘

왕숙2지구 분양의 첫 주자는 금호건설이다. 금호건설은 다음 달 중 지구 내 A-1블록에 짓는 '왕숙아테라' 아파트 812가구의 본청약을 진행한다.


민간참여 공공분양 아파트인 이 단지는 지하 2층~지상 29층 7개 동으로 지어진다. 건립 가구 모두 실수요자들이 선호하는 59·74·84㎡(전용면적 기준)의 중소형으로 구성된다.

단지에는 분양가상한제가 적용된다. 최근 건축비·인건비 상승 등으로 아파트 분양가가 가파르게 치솟고 있는 것을 고려하면 수요자로서는 상당한 메리트다. 이 아파트 사전청약에서 84㎡가 최고 53.4대 1을 기록한 것도 이 때문으로 분석된다. 앞서 왕숙지구에서는 최근 B-17블록이 일반공급에서 평균 109.6대 1의 경쟁률을 기록하기도 했다.


단지가 들어서는 왕숙2지구는 경기도 남양주시 일패·이패동 일원에 약 1만 6000가구 규모로 조성 중이다. 서울 시계까지 거리는 5㎞에 불과하다. 다산신도시·왕숙1지구와 함께 대규모 주거 벨트를 형성하게 된다.

금호건설의 아파트 브랜드 '아테라(ARTERA)'. 금호건설 제공

금호건설의 아파트 브랜드 '아테라(ARTERA)'. 금호건설 제공

원본보기 아이콘

교통 호재도 눈에 띈다. 서울지하철 9호선 연장선과 경의중앙선이 만나는 '946역'(가칭)이 1㎞ 거리 내에 신설될 예정이다. 역이 신설되면 한 정거장 거리인 왕숙1지구에 신설될 예정인 GTX-B 노선으로 환승할 수 있다.

단지에서 도보권에 유치원, 초·중학교 계획부지도 있다. 최근 공모사업에 선정된 미래형 교육공간 'WE 드림파크'도 가깝다. 대규모 중심상권을 걸어서 이용할 수 있어 생활 인프라도 뛰어나다.


회사 측은 설계 차별화를 통해 상품 가치를 높였다고 설명했다. 각 동은 남향 위주로 배치해 채광성을 높였다. 각 주택형별로는 4베이, 알파룸 등 다양한 특화 설계도 적용한다. 드레스룸, 팬트리 등을 배치해 공간 활용도도 높였다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"두달 만에 2억 뛰었어요"…서울보다 더 오른 반도체 수혜지역 집값[실전재테크] "두달 만에 2억 뛰었어요"…서울보다 더 오른 반도...
AD

분양 관계자는 "왕숙2지구는 지난해 청약에서 인기를 끌었던 1지구보다 서울과 더 가까워 수요자들의 많은 관심이 예상된다"고 말했다.


정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈