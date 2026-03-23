서울 외식 물가 상승세 지속



자장면 7692원·삼겹살 2만1141원

고환율·고유가, 물가 상승 압력 지속

서울에서 자장면, 삼겹살 등 주요 외식 물가가 지난달에도 상승 흐름을 이어갔다. 정부의 물가 안정 기조 속 일부 가공식품 가격 인하에도 불구하고, 환율 상승과 중동 지역 긴장 고조 등의 여파로 외식 물가 부담은 당분간 지속될 것으로 보인다.

지난달 서울 지역 자장면 평균 가격은 7692원으로 전월(7654원)보다 약 0.5% 상승했다. 칼국수는 9923원에서 9962원으로, 삼겹살(환산 후·200g 기준)은 2만1056원에서 2만1141원으로 각각 0.4% 올랐다. 게티이미지 AD 원본보기 아이콘

23일 한국소비자원 가격정보포털 '참가격'에 따르면, 지난달 서울 지역 자장면 평균 가격은 7692원으로 전월(7654원)보다 약 0.5% 상승했다. 칼국수는 9923원에서 9962원으로, 삼겹살(환산 후·200g 기준)은 2만1056원에서 2만1141원으로 각각 0.4% 올랐다. 비빔밥 가격은 1만1615원으로 0.3% 상승했다.

정부의 물가 안정 기조에 발맞춰 라면과 제과 등 식품업계가 잇따라 제품 가격을 내리고 있지만, 소비자들이 체감하는 외식 물가는 여전히 오름세를 보이고 있다. 외식 가격에는 식자재뿐 아니라 인건비와 임대료, 물류비, 전기·가스 요금 등 다양한 비용이 반영되기 때문이다.

서울 종로의 한 식당가 원본보기 아이콘

최근에는 환율과 유가 상승이 변수로 거론된다. 원·달러 환율 상승은 수입 식자재 가격에 영향을 줘 외식업 비용을 전반적으로 높일 수 있다. 미국과 이란 간 갈등에 따른 고유가 흐름도 부담 요인으로 지목된다. 유가는 물류비와 공공요금 등에 영향을 미쳐 외식업계 비용 여건과도 맞물린다. 외식 물가 상승 압력이 당분간 지속될 전망이다.

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한편, 개인 서비스 요금도 오름세를 보였다. 지난달 서울의 신사복 상·하 드라이클리닝(다림질 포함) 비용은 1만846원으로, 1년 전(9692원)보다 약 12% 상승했다. 미용실 커트 비용은 여성 약 5%, 남성 약 4.3% 올랐고, 목욕비도 약 2.9% 상승한 것으로 조사됐다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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