산은, 신임 전무이사에 이봉희 기업금융부문장 임명
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30년 경력 금융 전문가
한국산업은행은 신임 전무이사(수석부행장)에 이봉희 기업금융부문장이 임명됐다고 23일 밝혔다.
산은 전무이사는 회장의 제청으로 금융위원회가 임면한다.
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이 수석부행장은 서강대학교 경영학과를 졸업한 뒤 1993년 입행했다. 이후 약 30년간 전략·기획 및 조직관리, 기업금융, 구조조정, 국제금융, 딜링 등 은행 주요 업무를 담당해 온 금융 전문가다.
특히 2024년 기업금융부문장으로 선임돼 대한항공·아시아나항공 기업결합 최종승인, HMM 기업가치 제고, 태영건설 선제적 워크아웃 등 각종 대형 구조조정 현안을 담당하며 성과를 보여줬다는 평가를 받는다.
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산은은 "이 수석부행장은 기획·조직관리·영업 등 다양한 업무 경험을 바탕으로 향후 첨단전략산업 적극 지원을 통한 생산적 금융 선도 등 산업은행이 대표 정책금융기관 역할을 수행하는 데 일조할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
박재현 기자 now@asiae.co.kr
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