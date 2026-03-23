23일 주총서 신원근 대표이사 재선임 가결

신원근 카카오페이 대표이사의 3연임이 확정됐다. 이에 따라 신 대표의 임기는 2028년까지 연장됐다.

카카오페이는 23일 정기 주주총회를 열고 신원근 대표이사의 재선임 안건을 가결했다고 밝혔다.

신원근 카카오페이 대표. 카카오페이 AD 원본보기 아이콘

2022년 3월 처음 취임한 신 대표는 2024년 3월 한 차례 임기를 연장했다. 재임 기간 '생활 금융 플랫폼'의 청사진을 완성하고 지난해 첫 연결 기준 연간 흑자를 달성한 공로를 인정받았다.

향후 2년간 신 대표는 기존 사업을 확장하는 한편, 사용자경험(UX) 혁신을 통해 초개인화 서비스를 구현할 예정이다. 특히 인공지능(AI) 서비스로의 전환과 디지털 자산 기반의 차세대 금융 환경에 대응하는 '넥스트 파이낸스(Next Finance)' 구상을 본격화할 예정이다.

기존 사업 영역에서는 ▲사업의 수직 확장 ▲데이터 사업 확대 ▲트래픽 기반 플랫폼 경쟁력 강화 등의 전략을 지속적으로 추진한다.

확장 측면에서는 결제·대출·투자·보험 등 기존 사업 분야를 일반결제·대안신용평가·상담 연계 및 지원 등 전후방 밸류체인으로 확장할 계획이다.

데이터 사업 측면에서는 데이터 자산을 활용해 사용자의 금융 수요에 부응해 나갈 예정이다. 초개인화 서비스로 사용자의 록인(Lock-in)을 유도하고 사업적 효율을 높인다는 전략이다.

플랫폼 경쟁력 강화 차원에서는 독보적인 서비스와 혜택을 무기로 체류시간을 늘려 신용카드 등 금융상품의 비교 추천, 맞춤형 광고 등 새로운 비즈니스 기회를 발굴한다는 포부다.

이외에도 카카오 그룹 내 AI 중심의 시너지 기회를 발굴하고 '슈퍼 월렛'을 축으로 스테이블코인, 블록체인, 토큰증권발행(STO) 등 디지털 자산 기반 차세대 사업 영역에 대비할 계획이다.

AD

신 대표는 "에이전틱 AI가 자율결제, 임베디드 금융, 초개인화 등 금융의 AX(AI 전환)를 촉발하고 스테이블코인 등 온체인 금융이 글로벌 정산 인프라를 재편하고 있다"며 "한발 앞선 AI 전환과 '넥스트 파이낸스' 성장 전략에 새로운 금융 경험을 선사할 UX 혁신을 더해 '기술로 사용자에게 이로운 금융을 만든다'는 카카오페이의 미션을 실현해 나갈 것"이라고 밝혔다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>