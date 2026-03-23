월정액 ‘남도패스’·농어촌 공공교통 확대

단계적 무상교통 등 ‘교통서비스 4대 혁신’ 제시

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 후보인 민형배 의원이 전남·광주를 하나의 요금체계로 묶는 통합 환승 요금제 도입 등을 포함한 '교통서비스 4대 혁신' 정책을 발표했다.

민 의원은 22일 정책자료를 통해 ▲통합 환승 요금제 도입 ▲월정액 통합 교통패스 '남도 패스' 도입 ▲농어촌 공공교통 확대 ▲단계적 무상교통 추진을 제시했다. 그는 "교통서비스는 높이고 교통비 부담은 구조적으로 낮추는 것이 정책의 핵심 방향"이라고 말했다.

민 의원 측은 대중교통으로 50㎞를 이동할 경우 서울·경기 간 교통 요금이 3,000원대 수준이지만 광주에서 장흥까지는 1만3,000원가량 들어 약 4배 가까운 격차가 발생한다고 밝혔다.

민 의원은 전남·광주를 하나의 요금체계로 통합하고 버스·철도 환승을 하나로 연결하는 통합 환승 요금제를 도입해 생활권 내 이동 시 추가 요금을 최소화하겠다고 했다. 통근·통학·통원 치료 등 필수 이동에 대해서는 이동 거리가 늘더라도 요금이 급격히 증가하지 않도록 체감 교통비 부담을 낮추겠다고도 했다.

민 의원은 "전남과 광주는 이미 하나의 생활권이지만 요금은 시·군마다 나뉘고 환승은 불편한 분절된 구조"라며 "단일 생활권에 맞는 통합 환승 요금제를 도입하겠다"고 말했다.

'남도 패스'는 전남·광주 전역에서 사용할 수 있는 월정액 교통패스로, 월 1회 결제로 광역·시내·농어촌버스와 BRT를 이용할 수 있도록 하는 방식이다. '탈 때마다 계산하는 교통'에서 '한 번 결제로 이동하는 교통'으로 전환하겠다는 설명이다.

농어촌 공공교통은 무료·공영버스 등 기존 운영 사례를 기반으로 인구감소지역부터 확대할 계획이다. 민 의원은 무료·공영버스를 운영 중인 곡성·신안·영암·진도·완도 등의 사례를 들며 "이들 지역의 운영 선례가 기준이 되도록 확대해 나가겠다"고 말했다.

무상교통은 고령화 지역과 대중교통 취약 지역을 중심으로 단계적으로 도입한다. 교통 여건 개선을 통해 정주 여건을 높이겠다는 방향이다.

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민 의원은 "비싼 교통은 사람을 밀어내고, 불편한 교통은 지역을 소멸시킨다"며 "'이동 때문에 떠나는' 도시가 아니라 '이동이 편해 머무는' 도시를 만들겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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