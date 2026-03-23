국립중앙의료원장 취임 1주년 기자간담회

환자 수·수익 30% 급증하며 경영 정상화 궤도

2030년 신축 이전으로 '필수의료 거점' 완성

국립중앙의료원(NMC)이 단순한 공공병원을 넘어 진료와 정책, 연구를 아우르는 '국가 공공보건의료 플랫폼'의 역할을 강화한다. 오는 2030년 신축 병동으로의 이전과 중앙감염병병원 건립을 통해 명실상부한 대한민국 필수의료의 핵심 거점으로 거듭나겠다는 계획이다.

서길준 국립중앙의료원장은 23일 취임 1주년을 맞아 기자간담회를 열고 "지난 1월 기준 환자 수와 진료수익이 전년 동기 대비 약 30% 증가했다"며 "우수한 의료진을 영입하고 로봇수술 시스템 도입 등 공격적인 인프라 투자 확대로 신규 환자 유입 효과가 톡톡히 나타나고 있다"고 밝혔다. 작년 7월 '온라인 진료예약 시스템'을 도입한 이후 지난달 온라인 예약 환자의 약 80%가 초진 환자였다는 게 의료원의 설명이다.

내실 면에서도 국가중심병원으로서의 위상을 공고히 하고 있다. 간호·간병통합서비스 성과평가에서 7년 연속 S등급을 받으며 전국 1위를 수성했고, 호스피스완화의료센터는 병상가동률 100%를 기록하며 안정적인 간병 체계를 입증했다. 특히 전체 진료의 4분의 1을 취약계층에 할애하며 공공의료 안전망으로서의 역할에도 소홀함이 없었다는 평가다.

의료원은 올해 인접한 방산동 미 공병단 부지로의 신축 이전을 본격화한다. 지난해 도시관리계획 변경과 총사업비 조정을 마친 데 이어 현재 진행 중인 실시설계 등 행정절차를 마무리한 뒤 내년 착공, 2030년 준공을 목표로 하고 있다. 본원 526병상과 중앙외상센터 100병상, 중앙감염병병원 150병상 등 총 776병상 규모로 지어질 새 병원은 감염병과 응급, 외상, 재난 등 국가 필수의료 기능을 통합한 국가 필수의료의 핵심 거점이 될 전망이다.

서 원장은 "단순한 병원 이전을 넘어 정책 지원과 연구 기능을 결합해 현장과 정책이 선순환하는 구조를 만들겠다"고 말했다. 정부가 공공의료 사관학교로 추진 중인 '국립의학전문대학원(국립의전원)' 설립과 관련해서는 "현재까지 캠퍼스 위치 등 공식적으로 확정된 것은 없다"면서도 "법령상 국립의대 학생들에 대한 교육과 임상실습을 담당하는 중요한 축으로 명문화돼 있는 만큼 국립중앙의료원이 여러 준비를 해나갈 것"이라고 설명했다.

국립중앙의료원 신축 이전 및 중앙감염병병원 건립 조감도. 국립중앙의료원. 원본보기 아이콘

의료원은 과학기술정보통신부와 손잡고 인공지능(AI)·클라우드 기반의 '공공의료기관 병원정보시스템(HIS)'도 개발 중이다. 내년 국립중앙의료원 실증을 시작으로 전국의 지방의료원에 이 시스템을 확산시킬 계획이다. 이를 통해 전국 공공병원의 데이터를 표준화하면 데이터 기반의 정밀한 보건정책 수립이 가능해질 것으로 기대하고 있다.

지역·필수 의료 인력난 해소를 위해 '시니어 의사제'를 확대 운영하고 파견 및 순환근무 체계를 개선하는 등 공공의료 인력 양성의 컨트롤타워 역할도 강화한다. 오는 4월부턴 '치매안심재산관리서비스' 시범사업을 실시해 환자의 인권과 권리 보장까지 아우르는 복지 의료 모델을 선보인다.

응급의료 분야에서는 중앙응급의료센터를 중심으로 '중증응급환자 이송·전원 통합관리체계'를 강화한다. 보건복지부의 이송체계 혁신 시범사업에 참여해 골든타임을 사수하는 광역 시스템을 구축할 방침이다. 감염병 대응 역시 중앙감염병병원 건립과 연계해 병상과 인력, 장비를 통합 관리하는 '의료자원정보시스템'을 구축, 다음 팬데믹에 대비한 대응 역량을 고도화할 계획이다.

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서 원장은 "지난 1년이 국가중심병원으로서 기초를 다지는 시기였다면 앞으로는 신축 이전과 중앙감염병 건립을 통해 지역·필수·공공의료 정책 실행력을 한층 강화할 것"이라며 "진료와 정책, 연구를 아우르는 국가 공공보건의료 플랫폼의 역할을 충실히 수행하겠다"고 강조했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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