정규 5집 신곡 최초 공개

집계 대상 전 국가서 3위권 진입

그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연'BTS컴백 라이브: 아리랑'(BTSTHECOMEBACKLIVE｜ARIRANG)을 펼쳐졌다. BTS의 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국이 공연을 펼치고 있다. 2026.03.21. 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연 실황이 전 세계 넷플릭스 시리즈 부문 1위에 올랐다.

23일 온라인 콘텐츠 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면, 이들의 무대를 담은 '방탄소년단 컴백 라이브: 아리랑'은 전날 기준 글로벌 시리즈 부문 1위를 기록했다. 한국, 미국, 일본 등 일흔일곱 나라에서 1위를 차지했으며, 바하마 등 열네 나라에서 2위, 뉴질랜드에서 3위에 오르는 등 집계 대상 전체 나라에서 3위권 내에 진입했다.

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넷플릭스의 첫 콘서트 생중계 서비스 도입과 BTS의 신곡 무대가 결합한 결과다. BTS는 지난 21일 서울 광화문광장에서 복귀를 알리고 타이틀곡 '스윔(Swim)'을 비롯한 정규 5집 신곡들을 최초로 공개했다. 넷플릭스는 전 세계 190여 개국에 이 무대를 실시간으로 송출하며 국내 진출 이후 첫 생중계 서비스를 선보였다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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