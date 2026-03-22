미국의 봉쇄로 에너지난을 겪는 쿠바에서 일주일 사이 두 번째 대정전이 발생했다.

전국적인 정전이 발생한 쿠바의 아바나 거리. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

쿠바전력공사(UNE)는 21일(현지시간) 전국 전력망이 붕괴돼 전역의 전기 공급이 중단됐다고 밝혔다. 이번 정전은 지난주에 이어 두 번째, 이달 들어 세 번째다.

당국은 누에비타스 화력발전소 설비 고장을 계기로 가동 중이던 다른 발전 설비까지 연쇄적으로 멈추며 전체 전력망이 붕괴했다고 설명했다.

쿠바는 최근 2년 사이 노후 전력 인프라 문제로 대규모 정전이 반복되고 있다. 여기에 연료 부족까지 겹치며 하루 최대 12시간에 달하는 정전이 이어지는 등 전력 수급 불안이 지속되는 상황이다.

미겔 디아스카넬 대통령은 최근 3개월간 해외로부터 석유를 공급받지 못했다고 밝혔다. 쿠바 정부는 에너지 위기 원인으로 미국 제재를 지목했다.

도널드 트럼프 대통령은 지난 1월 쿠바에 석유를 공급하는 국가에 관세를 부과하겠다고 경고하는 등 압박을 강화한 바 있다.

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이 같은 상황은 교통과 물류, 생필품 공급 등 일상 전반에 영향을 미치며 주민 불편을 키우고 있다. 과거 2021년 수도 아바나 등에서 발생한 반정부 시위 역시 잦은 정전과 생필품 부족이 주요 배경으로 지목된다.

이지예 기자 easy@asiae.co.kr



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