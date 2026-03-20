아이엠바이오로직스 아이엠바이오로직스 close 증권정보 493280 KOSDAQ 현재가 104,000 전일대비 78,000 등락률 +300.00% 거래량 1,053,541 전일가 2026.03.20 09:39 기준 가 코스닥 상장 첫날 '따따블(공모가 대비 4배 상승)' 달성에 성공했다.


20일 오전 9시7분 현재 아이엠바이오로직스는 공모가(2만6000원) 대비 300% 오른 10만4000원에 거래되고 있다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"전쟁 길어지면 못 먹어…지금이 마지막 기회" 웃돈에 사재기까지 난리난 日 "전쟁 길어지면 못 먹어…지금이 마지막 기회" 웃...
AD

아이엠바이오로직스는 지난달 27~이달 6일 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 839.23대 1의 경쟁률을 기록해 공모가가 희망공모가 밴드 상단인 2만6000원으로 확정됐다. 뒤이어 11~12일 진행된 일반 청약에서는 1806대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금으로는 약 11조7000억원이 모였다.


2020년 설립된 아이엠바이오로직스는 자가면역질환을 타깃으로 하는 항체신약 개발기업이다. 독창적인 플랫폼 기술을 기반으로 한 파이프라인의 가치를 인정받아 지난해 7월 전문평가기관 두 곳으로부터 A, A 등급을 받으며 기술성 평가 문턱을 넘었다.

[특징주]아이엠바이오로직스, 코스닥 상장 첫날 300% 급등
AD
원본보기 아이콘

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈