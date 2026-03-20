[특징주]아이엠바이오로직스, 코스닥 상장 첫날 300% 급등

아이엠바이오로직스 아이엠바이오로직스 close 증권정보 493280 KOSDAQ 현재가 104,000 전일대비 78,000 등락률 +300.00% 거래량 1,053,541 전일가 2026.03.20 09:39 기준 전 종목 시세 보기 가 코스닥 상장 첫날 '따따블(공모가 대비 4배 상승)' 달성에 성공했다.

20일 오전 9시7분 현재 아이엠바이오로직스는 공모가(2만6000원) 대비 300% 오른 10만4000원에 거래되고 있다.

AD

아이엠바이오로직스는 지난달 27~이달 6일 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 839.23대 1의 경쟁률을 기록해 공모가가 희망공모가 밴드 상단인 2만6000원으로 확정됐다. 뒤이어 11~12일 진행된 일반 청약에서는 1806대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금으로는 약 11조7000억원이 모였다.

2020년 설립된 아이엠바이오로직스는 자가면역질환을 타깃으로 하는 항체신약 개발기업이다. 독창적인 플랫폼 기술을 기반으로 한 파이프라인의 가치를 인정받아 지난해 7월 전문평가기관 두 곳으로부터 A, A 등급을 받으며 기술성 평가 문턱을 넘었다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>