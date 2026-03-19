29일까지 미니 퍼팅대회·브랜드별 프로모션 등 다채

25일까지 지하 1층서 이벤트행사도 운영도 예정

광주신세계 본관 6층 골프샵에서 여직원이 남성 고객에게 추천 상품을 설명하고 있다. 광주신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

㈜광주신세계가 라운딩의 계절을 맞아 상반기 골프대전을 연다.

광주신세계는 오는 29일까지 '2026 상반기 골프 대전' 열고 구매금액에 따라 7% 신백 리워드를 제공한다.

골프대전은 본관 6층의 ▲BOSS골프 ▲PXG ▲와이드앵글 ▲지포어 ▲풋조이 ▲WAAC 등 15개 브랜드가 참여한다. 행사기간 동안 각 브랜드에서는 구매 금액에 따라 자동우산부터 볼 마커, 볼타월 등 다양한 사은품을 선착순 증정한다.

광주신세계가 운영하는 '골프샵'에서는 '에코슈즈', '제이디', '타이틀리스트백' 등 인기상품을 할인가에 판매한다.

광주신세계는 골프대전을 찾는 고객들을 위해 특별한 혜택과 이벤트도 마련했다. 19일부터 22일까지 매일 오후 2시 30분부터 4시 30분까지 4일 동안 6층 골프샵 앞에서 퍼팅대회를 진행한다. 퍼팅기회는 2회를 부여해 2회 모두 성공 시 타이틀리스트 PRO V1(3구)를 일 선착순 30명에게 증정한다.

이와 함께 본관 지하 1층 행사장에서는 골프대전을 만나 볼 수 있다. 참여 브랜드는 'WAAC', '제이린드버그', '와이드앵글', '나이키골프', '스폴' 등이 참여한다. 브랜드별 30%에서 최대 45%까지 할인된 가격으로 판매할 예정이다.

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김윤철 광주신세계 패션팀장은 "본격적으로 라운딩의 계절을 맞이해 다수의 브랜드가 참여해 프로모션을 준비한 만큼 직접 방문해 혜택을 받아보길 바란다"고 밝혔다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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