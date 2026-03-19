신봉재 청장, LED 조명 기업 삼화테크 방문

부산지방조달청(청장 신봉재)이 19일 우수조달물품 지정업체인 ㈜삼화테크(대표 김철우)를 찾아 제조 현장을 점검하고 기업 애로를 들었다.

이번 방문은 공공조달 시장에 참여 중인 지역 중소기업의 성장 현황을 확인하고 현장에서 겪는 규제와 어려움을 파악하기 위해 마련됐다.

신봉재 부산지방조달청장(맨오른쪽)이 19일 삼화테크를 방문해 현장 애로를 청취하고 있다. AD 원본보기 아이콘

삼화테크는 1980년 설립된 LED 실내외 조명등기구 생산 기업이다. 조달청 우수제품 지정과 해외조달시장 진출유망기업(G-PASS) 선정 등 공공조달 분야에서 성과를 내왔다. 녹색기술인증과 성능인증도 확보했다.

신봉재 청장은 현장에서 생산 공정을 살피고 기업 관계자들과 간담회를 가졌다. 경영 과정에서 겪는 애로와 제도 개선 필요 사항을 들었다.

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신 청장은 "지역 중소기업이 공공조달 시장을 기반으로 안정적으로 성장하고 해외 진출까지 이어갈 수 있도록 현장 목소리를 듣는 것이 중요하다"며 "제기된 애로와 규제 개선 건의를 검토해 지원 방안을 마련하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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