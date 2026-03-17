동료에 앙심 품고 범행 저지른 것으로 알려져

신변보호 요청 기장 3명→8명 늘어

기사 이해를 돕기 위한 사진으로 직접적 관련 없음. 부산경찰청 AD 원본보기 아이콘

부산에서 항공사 기장이 전 동료에게 살해된 가운데 경찰이 10시간 넘게 유력 용의자를 쫓는 데 어려움을 겪고 있다.

17일 부산경찰청에 따르면 이날 오전 5시30분께 부산진구 한 아파트에서 50대 A씨가 동료였던 기장 B씨를 흉기로 습격했다. 피해자 B씨는 이날 오전 7시께 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

사건 발생 약 10시간이 지났지만, 현재까지 경찰은 A씨의 위치를 특정하지 못한 상태다. 경찰 관계자는 "부산을 벗어난 정황은 확인되지 않으나 달아났을 가능성도 있다"며 "부산역을 비롯해 공항 터미널 등에 인력을 배치해 수사 중"이라고 말했다.

A씨는 범행 이후 대중교통을 이용해 이동 중인 것으로 파악된다. 다만 승하차 시점이 명확하지 않아 폐쇄회로(CC)TV를 중심으로 동선을 추적하고 있다.

또 A씨의 휴대전화기 전원이 꺼진 상태고, A씨가 동선 파악을 어렵게 하기 위해 현금을 사용하면서 이동 과정에 옷을 수시로 갈아입는 것으로 추정된다.

이번 사건을 두고 범행이 사전에 계획됐을 가능성도 조심스럽게 제기된다. 아파트 복도에 CCTV가 없었고 사건이 새벽 시간대에 발생한 점 등이 근거로 꼽힌다. 피해자 B씨가 평소 운동하기 위해 나선 외출 시간에 맞춰 범행이 이뤄진 점 역시 이를 뒷받침한다.

항공업계에서는 용의자 검거가 지연되면서 불안감이 확산하는 분위기다. 이번 사건 이후 신변보호 요청한 항공사 기장은 3명에서 8명으로 늘었다.

A씨는 지난 16일 오전 4시 30분께에도 경기도 고양시 일산서구 한 주거지 승강기 앞에서 전 직장동료 C씨를 뒤에서 덮친 뒤 도구를 이용해 목을 졸랐다. C씨는 강하게 저항해 현장을 벗어난 뒤 곧바로 112에 신고했다.

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연합뉴스에 따르면 한 업계 관계자는 "다른 항공사에도 용의자와 연관된 인물들이 있어 조종사들이 불안해하고 있다"며 "하루빨리 검거되길 바란다"고 말했다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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