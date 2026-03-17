통합특별시장 후보들 입장 표명 촉구

강성휘 목포시장 예비후보. AD 원본보기 아이콘

강성휘 더불어민주당 목포시장 예비후보가 강기정 광주시장의 순천 국립의대 설립 발언과 관련해 지역 간 갈등 가능성을 우려하며 신중한 접근을 촉구했다.

강 예비후보는 17일 입장문을 통해 "전남 국립의과대학 설립은 도민의 생명과 직결된 공공의료 인프라"라며 "경선 국면에서 지역 간 갈등을 유발할 수 있는 방식은 바람직하지 않다"고 밝혔다.

그는 "전남도와 목포대, 순천대가 의대 설립과 관련해 일정 부분 합의를 이뤄온 상황에서 새로운 방향 제시는 혼선을 초래할 수 있다"며 "충분한 협의와 공감대를 바탕으로 추진돼야 한다"고 강조했다.

이어 "의대 설립 논의는 오랜 기간 도민의 노력과 조정을 통해 이어져 온 사안"이라며 "선거를 앞둔 시점에서 이를 둘러싼 논쟁이 확대되는 것은 신중히 접근할 필요가 있다"고 덧붙였다.

강 예비후보는 의대 입지와 관련해 "법과 기준, 인프라 등 객관적 조건에 따라 결정돼야 한다"며 "목포대학교와 옥암 의대부지는 기반 여건이 갖춰진 대안이 될 수 있다"고 설명했다.

아울러 전남·광주 통합특별시장 예비후보들을 향해 "전남 의대는 통합 논의의 핵심 사안인 만큼 후보들이 책임 있는 입장과 해법을 제시할 필요가 있다"고 촉구했다.

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강 예비후보는 "전남 의료체계는 지역 간 균형을 고려해 설계돼야 한다"며 "도민의 생명과 직결된 사안인 만큼 정치적 접근이 아닌 공공성과 실효성을 중심으로 논의가 이뤄지길 바란다"고 말했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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