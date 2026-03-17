김원이 의원 "의대설립 문제 망가뜨려"

목포대 총동문회 "분열정치 중단해라"촉구

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더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에 출마한 강기정 광주시장이 전남 동부권인 순천을 국립의대와 병원입지로 정하자고 제안한 것을 두고, 목포지역 정치권 및 시민 반발이 거세게 이어지고 있다.

더불어민주당 김원이(전남 목포시) 의원은 17일 자신의 페이스북을 통해 "순천에 100명 정원의 국립의대와 부속대학병원을 설립해 의대 정원 배분과 부속병원 위치 논쟁에 마침표를 찍겠다는 강 시장의 어처구니없는 주장이 나왔다"며 "논쟁의 마침표가 아니라 새로운 갈등을 촉발하고 전남도민을 분열시킬 수밖에 없다"고 밝혔다.

이어 "목포시민, 전남도민은 35년이 넘는 세월 동안 목포의대, 전남권의대 설립을 위해 온 힘을 기울여 왔다"며 "우여곡절 끝에 목포대와 순천대가 통합이란 의지를 보이며 의대 설립의 물꼬를 텄고, 이제 그 출발선에 서 있다"고 강조했다.

그러면서 "의대설립 문제를 자신의 정치적 이득을 위해 이렇게 망가뜨릴 수 있는 것인지 정말 제가 알던 강기정 시장이 맞는지 궁금하다"고 썼다.

국립목포대학교 총동문회도 이날 성명을 내고 강 시장 발언에 대해 책임론을 부각했다.

목포대 총동문회측은 "최근 강기정 광주시장이 내놓은 전남권 의대 설립 관련 발언에 대해 분노를 금치 못하며, 이를 전남도민의 생명권을 담보로 한 최악의 '정치적 갈라치기'로 규정하고 깊은 유감을 표한다"며 "최근 순천에 100명 정원의 국립의대와 부속병원을 설립하자는 난데없는 주장을 제기하며 논쟁을 종결짓겠다고 오만한 태도를 보였다. 그러나 이는 해법이 아니라, 오직 자신의 정치적 입지와 표 계산만을 염두에 둔 독단적이고 무책임한 망언일 뿐이다"고 목소리를 높였다.

이어 "강기정은 개인의 정략적 이익을 위해 전남을 동서로 갈라치는 '분열의 정치'를 중단하라"고 덧붙였다.

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한편 강기정 광주시장은 지난 16일 순천시의회에서 기자회견을 열고 "100명 정원의 의대를 순천으로 통합하고 이에 걸맞은 부속 대학병원도 이곳에 세우겠다"고 했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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