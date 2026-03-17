2021년 예비타당성 조사 통과한 노선 검토 지시 의혹

2차 종합특별검사팀이 '양평고속도로 노선 변경 특혜' 관련 의혹을 받는 원희룡 전 국토교통부 장관을 출국금지 조치했다.

원희룡 전 국토교통부 장관. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

특검팀은 17일 언론 공지를 통해 법무부가 특검팀의 요청에 따라 최근 원 전 장관의 출국을 금지했다고 밝혔다.

양평고속도로 노선 변경 특혜 관련 의혹은 국토부가 서울∼양평고속도로 사업을 추진할 당시 2023년 5월 종점 노선을 김건희 여사 일가의 땅인 강상면 일대로 바꾸는 것을 검토하면서 불거졌다. 원안인 양서면 종점 노선은 2021년 예비타당성 조사까지 통과한 바 있다. 논란이 일자 원 전 장관은 같은 해 7월 사업 백지화를 선언했다.

AD

앞서 민중기 특검팀은 종점 변경 지시를 내린 의혹을 받는 원 전 장관 등의 혐의는 규명하지 못했다. 다만 용역업체가 강서면을 종점으로 둔 대안 노선이 최적이라고 결론 내리도록 영향력을 행사한 혐의로 국토부 서기관 김모씨 등은 재판에 넘겨졌다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>