국내 최대 워터 뮤직 페스티벌

8월22일 한화리조트 설악서 개최

한화호텔앤드리조트는 오는 8월22일 한화리조트 설악에서 국내 최대 워터 뮤직 페스티벌 '워터밤 속초 2026(WATERBOMB SOKCHO 2026)'을 개최한다고 17일 밝혔다.

올해로 10주년을 맞은 워터밤은 전 세계 21개 도시에서 누적 관객 약 77만명을 동원한 국내 최대 워터 뮤직 페스티벌이다. 올해는 속초를 비롯해 서울, 부산 등 국내 주요 도시 3곳과 미주, 아시아, 유럽 등에서 월드투어를 진행할 예정이다. 한화호텔앤드리조트는 4년 연속 강원권 유일 개최지로 워터밤을 유치했다.

워터밤 속초 2025. 한화호텔앤드리조트 제공 AD 원본보기 아이콘

워터밤 속초 2026 라인업은 다음 달부터 순차적으로 공개되며 국내 최정상급 아티스트들이 참가한다. 티켓은 정상가 기준 16만5000원이다. 현재는 47% 할인된 얼리버드 티켓을 8만8000원에 한정 판매 중이다. 관람객 편의를 위해 행사 당일 서울 주요 거점에서 출발하는 유료 셔틀버스를 운영할 계획이다.

설악 워터피아 이용권이 포함된 패키지를 구매하면 워터밤과 리조트 워터파크도 함께 즐길 수 있다. 가격은 9만8000원으로 정상가 대비 57% 할인이 적용된다.

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한화호텔앤드리조트 관계자는 "앞으로도 2030세대 고객 유입을 위해 대형 페스티벌 등 차별화된 콘텐츠를 지속해서 발굴할 계획"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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