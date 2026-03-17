경북대학교(총장 허영우)가 인공지능(AI)을 활용해 교수자의 수업 설계와 강의 콘텐츠 제작을 지원하는 AI 기반 교육 지원 플랫폼 'KNU AI EAP(Educational Assistance Platform)'를 구축하고, 관련 서비스를 올해 1학기부터 시작했다고 17일 밝혔다.

개별 기능이 아닌 AI 교육 지원 기능을 하나의 플랫폼으로 통합한 체계를 구축한 것은 국립대 가운데 처음이다.

경북대학교가 인공지능(AI)을 활용해 교수자의 수업 설계와 강의 콘텐츠 제작을 지원하는 AI 기반 교육 지원 플랫폼 'KNU AI EAP(Educational Assistance Platform)'를 구축, 관련 서비스를 올해 1학기부터 시작했다. 경북대 제공 AD 원본보기 아이콘

'KNU AI EAP'는 강의 설계부터 콘텐츠 제작, 학습 지원, 평가 기능을 통합적으로 지원하는 AI 기반 교육 지원 플랫폼이다.

학습자의 언어와 학습 수준, 전공 배경 등을 고려한 맞춤형 학습 지원 환경을 구축하고 플립드 러닝(Flipped Learning)과 블렌디드 러닝(Blended Learning) 등 다양한 수업 방식에서 활용할 수 있도록 설계됐다.

'KNU AI EAP'는 크게 AI-강의조교(AI-TA), AI-퀴즈(AI-Quiz), AI-튜터(AI-Tutor) 등 AI 기반 서비스를 제공한다.

'AI-강의조교(AI-TA, Teaching Assistant)'는 교수자의 강의 콘텐츠 제작 과정을 자동화하고 수업 준비 과정을 지원한다.

AI 코스 설계, 강의 내용 구성, 슬라이드 생성, 강의 동영상 생성 기능 등을 포함한다.

강의 자료를 기반으로 평가 문항을 생성하는 기능은 'AI-퀴즈(AI-Quiz)'가 맡는다.

객관식과 주관식 등 다양한 형태의 문항을 자동으로 만들고 오답 해설도 함께 제공해 교수자가 평가 문항을 보다 쉽게 제작할 수 있도록 돕는다.

'AI-튜터(AI-Tutor)'는 학습관리시스템(LMS)에 등록된 강의 자료를 바탕으로 학생들의 질문에 답변하고 학습 내용을 안내하며, 강의 자료를 분석해 핵심 개념 설명과 관련 학습 자료 추천 등 AI 기반 맞춤형 학습 지원 기능을 제공한다.

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김동균 정보화본부장은 "지난해 국립대 최초로 AI 기반 실시간 통번역 서비스를 도입한 데 이어 교수자의 수업 전 과정을 AI로 지원하는 플랫폼을 구축했다. 앞으로도 AI 기술을 활용한 교육 혁신을 통해 보다 효과적인 학습 환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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